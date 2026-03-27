Samsung est aujourd'hui évidemment en plein dans le développement de son futur SoC Exynos 2700… mais pas seulement. En effet, comme nous l'apprend une source sud-coréenne, dont GSMArena se fait l'écho, Samsung a déjà une idée de ce sera la puce Exynos 2800.

Et, surprise (relative, mais tout de même), cette dernière devrait continuer à être gravée selon un procédé à 2 nm, comme la puce actuelle. Plus exactement, Samsung ferait le choix d'utiliser le procédé SF2P+, une étape intermédiaire entre le procédé de gravure à 2 nm actuel et la prochaine génération, à 1,4 nm.