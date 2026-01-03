Rivaliser avec Apple, voilà l'envie de Samsung depuis des années. Si le constructeur vend indéniablement plus de smartphones, leurs puces sont moins performantes. Mais Samsung a un plan.
Selon des informations techniques relayées par la source Smart Chip Guide sur Weibo, Samsung étudie une modification structurelle de ses processeurs mobiles pour l’horizon 2028. Le rapport indique que l’entreprise envisage de remplacer les cœurs CPU ARM standards et les solutions graphiques AMD. Au lieu de ça, des architectures développées en interne pour la puce Exynos 2800.
Samsung change de stratégie et quitte AMD
Le projet, s'il est validé, marquerait une rupture avec la configuration actuelle des SoC (System on Chip) Exynos.
- CPU : abandon des cœurs Cortex sous licence ARM au profit de cœurs propriétaires.
- GPU : fin de l'intégration de l'architecture RDNA d'AMD, utilisée depuis 2022, pour un processeur graphique conçu par Samsung.
Cette approche vise une intégration verticale similaire à celle d'autres acteurs du marché, permettant un contrôle accru sur l'optimisation système et les unités de traitement neuronal (NPU) dédiées à l'intelligence artificielle. Toutefois, le développement d'architectures personnalisées implique des coûts de R&D élevés et une complexité de conception supérieure à l'utilisation de blocs IP sous licence.
Du déjà-vu chez Samsung dans le passé
Samsung a déjà travaillé sur une stratégie similaire entre 2016 et 2020 avec ses cœurs "Mongoose", développés par son équipe d'Austin.
Niveau performances, ces puces affichaient des fréquences et des performances brutes élevées. En contrepartie, elles présentaient une consommation énergétique importante et des problèmes de dissipation thermique, entraînant des performances réelles inférieures aux solutions Snapdragon de Qualcomm de l'époque.
Le projet Mongoose a été clôturé en 2020 pour revenir aux designs ARM standards. La viabilité de cette nouvelle tentative pour l'Exynos 2800 repose sur la maîtrise du processus de fabrication. Samsung compte sur sa gravure en 2nm pour compenser les défis d'efficience énergétique rencontrés par le passé. La réussite du processeur dépendra donc directement du rendement et des caractéristiques physiques de ce nœud de gravure.
Quand sortiront ces nouvelles puces ?
La feuille de route suggérée par la fuite établit la transition suivante :
- Exynos 2600 (Galaxy S26) : devrait être la dernière itération intégrant une solution graphique basée sur l'architecture AMD RDNA.
- Exynos 2800 (Galaxy S28) : prévu pour 2028, ce modèle introduirait les nouvelles architectures CPU et GPU propriétaires.
Ce délai de développement de plusieurs années laisse à Samsung une fenêtre pour affiner l'architecture, mais expose également le projet aux évolutions rapides des concurrents (Apple, Qualcomm, MediaTek) durant cette période.