La feuille de route suggérée par la fuite établit la transition suivante :

Exynos 2600 (Galaxy S26) : devrait être la dernière itération intégrant une solution graphique basée sur l'architecture AMD RDNA.

Exynos 2800 (Galaxy S28) : prévu pour 2028, ce modèle introduirait les nouvelles architectures CPU et GPU propriétaires.

Ce délai de développement de plusieurs années laisse à Samsung une fenêtre pour affiner l'architecture, mais expose également le projet aux évolutions rapides des concurrents (Apple, Qualcomm, MediaTek) durant cette période.