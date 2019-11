Bye bye Mongoose : la division CPU de Samsung va fermer ses portes

Samsung Galaxy S7 © Pixabay

Une vague de licenciement qui prendra effet le 31 décembre

Quelles options pour Samsung et ses processeurs Exynos ?

Coup de tonnerre et réorganisation en vue chez Samsung sur le secteur du SoC. La marque a annoncé la fermeture de sa division dédiée au développement des cores CPU « Mongoose ». Intégrés aux SoC Exynos du groupe depuis le lancement en 2016 du Galaxy S7 (animé par un Exynos 8890), ces derniers se montraient plus efficaces que les puces Snapdragon haut de gamme en utilisation single core... mais inférieurs dans la plupart des autres cas, note Android Authority. De quoi pousser Samsung à ajuster le tir, quitte à faire du vide dans ses effectifs américains.», explique le groupe dans un communiqué adressé à Android Authority.À Austin (Texas), cette réorganisation implique le licenciement de 290 employés à compter du 31 décembre prochain. Le groupe coréen assure néanmoins vouloir préserver autant que possible sa main d'œuvre américaine.Il est encore trop tôt pour savoir quelle alternative aux cores « Mongoose » Samsung choisira. Pour l'heure, l'option la plus crédible serait d'opter pour les cores ARM semi-custom que le géant britannique de l'architecture CPU propose d'ores et déjà à Huawei (pour les puces HiSilicon Kirin) et Qualcomm (qui modifie toutefois en profondeur les cores ARM pour ses SoC Snapdragon ).Comme le rappelle Android Authority, Qualcomm a utilisé des designs CPUs entièrement custom pendant des années... avant de se réorganiser pour adopter des cores semi-customs signés ARM. Une voie que Samsung semble fort être en passe d'emprunter lui aussi.À long terme, le constructeur coréen pourrait également compter sur son récent partenariat avec AMD (partenariat destiné pour l'heure aux seuls GPUs mobiles) afin de développer de futurs SoC semi-customs. Une alternative éventuelle qui ne poindra toutefois pas avant plusieurs années.