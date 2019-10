Résultats en chute libre pour Samsung, mais la division smartphones résiste

La chute des prix des puces mémoire pénalise sévèrement le groupe sud-coréen



Lire aussi :

Le P.-D.G. de Samsung de nouveau jugé pour corruption



Des ventes de smartphones solides en attendant le boom de la 5G



Lire aussi :

Samsung dévoile un rendu 3D de son prochain smartphone pliable



Source : CNN

Le bénéfice net a baissé de 56 % d'une année sur l'autre et le chiffre d'affaires de 5 %.Pour son troisième trimestre 2019, Samsung annonce un chiffre d'affaires de 53 milliards de dollars, en baisse de 5 %, mais aussi et surtout un bénéfice net en chute libre de 56 %, à 6,7 milliards de dollars. Cela fait trois trimestres de suite que le constructeur sud-coréen voit son résultat net s'effondrer.Comment expliquer une telle situation, malgré un chiffre d'affaires plus que convenable ? Le problème vient encore une fois de l'activité des puces mémoire . Depuis quelques mois, le prix moyen de ces composants a baissé sensiblement, forçant Samsung à rogner sur ses marges en attendant des jours meilleurs.Malgré tout, l'entreprise peut se consoler avec la bonne santé de sa division « smartphone », qui affiche un chiffre d'affaires de 25 milliards de dollars, en hausse de 17 % par rapport à 2018, et un bénéfice de 2,5 milliards de dollars (+35 % comparé à l'an dernier).Samsung précise que c'est le Galaxy Note 10 qui tire les résultats de la division vers le haut, le téléphone haut de gamme s'écoulant plus rapidement que le Galaxy Note 9 à la même époque l'année dernière.La gamme Galaxy A se porte également très bien et Samsung a su profiter de la crainte des consommateurs européens vis-à-vis des smartphones Huawei, possiblement privés d'Android dans les prochaines semaines, en augmentant sa part de marché sur le continent à près de 40 %, un record en cinq ans.Samsung semble voir malgré tout le bout du tunnel et prévoit des ventes plus fortes de ses smartphones, portées par le déploiement de plus en plus important des réseaux 5G dans le monde. Le constructeur mise également sur le pliable , après l'essai en demi-teinte du Galaxy Fold , et a déjà annoncé de nouveaux concepts pour démocratiser sa technologie d'écran.