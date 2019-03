Samsung débute la production des puces mémoires vive de 12 Go

Crédit : Samsung

Samsung a déjà recours à 12 Go de RAM sur son S10 Plus (mais pas de ce type)

Dans son communiqué , le géant coréen met en exergue les facultés de ses nouvelles puces. Les smartphones équipés deLPDDR4X, pourront ainsi gérer sans mal plus de 5 modules caméra, supporter de plus grandes diagonales d'écrans, tout en étant plus performants sur les domaines respectifs de la 5G et de l'IA, avance le constructeur.Toujours d'après Samsung, la présence de 12 Go de RAM dans un smartphone permet de rendre l'ensemble de l'expérience plus fluide. Notons que, mais pas en LPPDDR4X. Le Galaxy S10 « classique » se contente pour sa part de 8 Go de mémoire vive, tandis que de nombreux smartphones haut de gamme comme les Pixel 3 de Google ou les iPhone XS d'Apple se parent de 4 Go de RAM seulement, et ce, sans que la réactivité de ces terminaux au quotidien ne soit compromise.Au travers de cette avancée industrielle, Samsung se conforte surtout dans son statut de leader sur le secteur de la mémoire mobile, comme en témoignent les dires de Sewon Chun, Executive VP du Marketing mémoire pour la firme. «». Tout est dit.