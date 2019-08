Samsung : plombé par un défaut de la demande, le fabricant voit son bénéfice divisé par deux ce trimestre

Un écroulement des bénéfices

L'activité des puces en berne, les ventes de smartphones résistent

Source : Communiqué de presse

Dans le sillage d'un premier trimestre 2019 marqué par une baisse importante de ses bénéfices d'exploitation , la branche des produits électroniques au sens large du groupe, a publié les résultats du second trimestre. Et ces derniers n'incitent pas vraiment à l'optimisme, tant le ralentissement est profond.a généré(soit 42,7 milliards d'euros),. La société parvient en revanche à faire un peu mieux que le précédent trimestre (40 milliards d'euros), déjà en net recul sur un an.Vous l'aurez compris,n'affiche pas la grande forme, c'est le moins que l'on puisse dire. Au deuxième trimestre,(soit 5 milliards d'euros),. La société est loin de profiter des déboires de Huawei, qui affiche une courbe inverse, ce qui n'est pas pour rassurer les dirigeants à Séoul.Plusieurs raisons expliquent les résultats peu convaincants de la firme sud-coréenne. D'une part, elle est victime des tensions géopolitiques qui ralentissent le commerce international, sur fond de tensions entre le Japon et la Corée du Sud. D'autre part, et selon son propre aveu, la faiblesse de la demande et la chute des prix des composants lui ont fait mal, en particulier en ce qui concerne son activité de, qui a généré un chiffre d'affaires de 16,09 billions de wons (12 milliards d'euros) et enregistré. Sur un an, ce dernier résultat plonge de 71%.Dans son malheur,conforte sa place de, pour 76 millions de mobiles écoulés sur le dernier trimestre. Cette situation paradoxale s'explique par les, notamment les A50 et A70, proposés à des prix plutôt agressifs.Mais Samsung souffre sur le haut de gamme où, sans espoir manifeste d'une flambée des chiffres sur le second semestre, où la demande sur le marché mobile devrait rester faible, malgré l'arrivée progressive de la 5G Un petit mot enfin de la divisionde Samsung, qui a généré un chiffre d'affaires de 11,07 billions de wons (8,4 milliards d'euros), en progression de 6% sur un an, avec des bénéfices d'exploitation aussi positifs à 540 millions d'euros (+39%). Le lancement de nouveaux modèles et les ventes de ses téléviseurs QLED ont conduit la division vers le succès. Une bien maigre consolation.