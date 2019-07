Résultats Apple : un trimestre solide mais sans éclats en attendant l’iPhone XI

Des ventes d'iPhone toujours en baisse



Apple réduit sensiblement sa dépendance à l'iPhone



Un trimestre de transition avant le lancement des nouvelles gammes de produits



Source : 9to5Mac

a publié ses résultats pour le deuxième trimestre 2019 et lepour cette période s'établit à 53,8 milliards de dollars (+1 % sur un an). Le bénéfice lui chute de 12,8 % à 10,04 milliards de dollars, mais est supérieur aux attentes du marché.Le principal point noir de ces résultats reste l', qui voit ses ventes reculer avec un chiffre d'affaires de 25,99 milliards de dollars (-11,82 % en un an). Tim Cook se dit toutefois satisfait de ces chiffres. Les différentes offres de reprise d'anciens modèles et le succès de l'iPhone Xr ont permis de limiter la casse, en attendant la sortie de la nouvelle gamme d'iPhone en septembre.Conséquence de ces ventes plus difficiles :d'Apple alors qu'il pouvait dépasser les 60 % auparavant. Une mauvaise nouvelle ? Pas tant que ça.Le constructeur conserve un chiffre d'affaires qui reste stable malgré la baisse de son produit phare, ce qui estdans les services qu'opère Tim Cook depuis plusieurs années et qui va s'intensifier en cette fin d'année avec le lancement simultané d'un service de vidéo en streaming et d'une plateforme de jeux vidéo par abonnement.pour le groupe ce trimestre avec une augmentation de 12,6 % sur un an et des revenus de 11,45 milliards de dollars. Aujourd'hui 420 millions de clients Apple sont abonnés à au moins un service de la marque.pour un revenu de 5,53 milliards de dollars. L' Apple Watch confirme sa jolie progression (même si Tim Cook se refuse toujours à donner des chiffres précis) et les AirPods sont toujours un succès «» selon les mots du dirigeant.Restent les gammes plus traditionnelles commequi profite de l'arrivée de nouveaux modèles avec un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars et en hausse de 8 % d'une année à l'autre.La gammeretrouve aussi des couleurs après plusieurs trimestres difficiles avec une croissance de 10,7 % pour 5,8 milliards de dollars. Les récents ajustements de la gamme ont probablement su séduire les consommateurs.Nul doute que le prochain trimestre sera scruté avec attention par les investisseurs, puisqu'il inclura, dont le très attendu iPhone XI (si Apple décide de lui donner ce nom), mais aussi de nouveaux iPad et possiblement une Apple Watch Series 5.Apple anticipe déjà un rebond léger des ventes, avec un chiffre d'affaires estimé entre 61 et 64 milliards de dollars.