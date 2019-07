De nouveaux iPad attendus pour octobre

Un nouvel iPad d'entrée de gamme à l'écran légèrement plus grand



Quelques améliorations mineures pour conserver un tarif attractif



L'iPad 6 serait en train de vivre ses dernières heures. Le site MySmartPrice a repéré cinq nouvelles références (A2068, A2198, A2230, A2197, et A222) déposées par Apple en Russie auprès de l'Eurasian Economic Commission.qui viendraient remplacer l'entrée de gamme d'Apple pour sestactiles. Pour preuve, le constructeur indique dans ses notes que les machines tournent sous iOS 13 (et plus précisément iPadOS ), ce qui présage d'un lancement à la rentrée aux côtés des nouveaux iPhone et de la prochaine Apple Watch.Une telle date aurait du sens, cette présentation du mois de septembre étant destinée au grand public auquel cet iPad s'adresse, mais Apple pourrait aussi leur réserver un évènement dédié au mois d'octobre.Ces prochaines tablettes devraient, après plusieurs années de statu quo, proposer du neuf notamment du côté du. Apple troquerait sa vénérable diagonale d'écran de 9,7 pouces, qui le rapprocheraient du dernier iPad Air lancé il y a quelques semaines à peine.On peut imaginer également des bordures plus fines et quelques raffinements supplémentaires, mais pas d'évolutions franches pour maintenir un prix d'appel proche des 300€.Les iPad Pro pourraient également bénéficier d'un rafraichissement plus léger, avec des processeurs améliorés, équivalents à ceux qui trouveront leur place au sein des futurs iPhone.