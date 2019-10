Samsung annonce ses Galaxy Book Flex, des laptops convertibles armés de dalles QLED et puces Intel 10 nm

© Samsung

Les convertibles de Lenovo, ACER ou encore Dell n'ont qu'à bien se tenir, le Galaxy Book Flex, n'arrivera pas sur le marché pour faire de la figuration. L'appareil, que l'on devrait trouver en Europe début 2020 à un tarif encore inconnu, s'accompagne d'une fiche technique alléchante. Il se déclinera en versions 13 et 15 pouces.D'un point de vue extérieur, le Galaxy Book Flex arbore une élégante robe d'aluminium « Bleu Royal », un système de charnières permettant à l'écran de basculer à 360 degrés autour du clavier, un capteur d'empreintes, un jeu de haut-parleurs signés AKG (filiale indirecte de Samsung), une webcam 720p et une dalle QLED 1080p tactile de 13,3 ou 15,6 pouces.Cette dernière se dote d'une luminance maximale de 600 nits pour une couverture colorimétrique supérieure au spectre sRGB, précise Samsung. Côté poids, l'appareil n'est pas particulièrement léger, avec 1,15 kilos sur la balance pour le modèle 13 pouces et 1,52 kilos pour la mouture 15 pouces. Rien de rédhibitoire cependant.Encore peu courant sur laptop, le Galaxy Book Flex supporte enfin la recharge sans-fil Qi, via la technologie PowerShare de Samsung. Les appareils compatibles (smartphones notamment) pourront donc recharger leur batterie en étant simplement posés sur le terminal.À l'intérieur de ce châssis en aluminium, Samsung a choisi d'insérer des processeurs Intel Ice Lake 10 nm , introduits sur le marché cet été. Si l'on ignore encore quels modèles seront proposés, les nouvelles puces basse consommation d'Intel seront ici épaulées d'un maximum de 16 Go de mémoire vive LPDDR4X. La variante 15 pouces du Galaxy Book Flex est par ailleurs garnie, en option, d'un GPU dédié : la petite GeForce MX 250 2 Go de NVIDIA.En matière de connectique, et comme c'est souvent le cas sur ce type d'appareil, il faut se contenter de deux ports USB Thunderbolt 3 et un port USB Type-C 3.0. Pas d'USB Type A au programme, mais on peut par contre compter sur un lecteur de cartes Micro SD/UFS, ainsi que sur une traditionnelle prise Jack 3,5 mm.Le Galaxy Book Flex supporte enfin les normes Wi-Fi 6 et Bluetooth (sans plus de détails sur la version précise).