Le Galaxy S27 Pro pourrait bénéficier d'un équipement photo plus avancé. Son ultra grand-angle serait doté d'un capteur Sony IMX855 de 50 mégapixels, au format 1/2,55 pouce. Un téléobjectif de 50 mégapixels avec stabilisation optique serait également attendu. À l'avant, Samsung intégrerait une caméra selfie de 16 mégapixels avec autofocus et OIS. Les informations disponibles ne précisent toutefois pas le capteur principal, bien que de précédentes rumeurs évoquaient une définition de 200 mégapixels.

Le Galaxy S27 Ultra reprendrait plusieurs de ces caractéristiques. Il disposerait lui aussi d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels basé sur le Sony IMX855, ainsi que d'un téléobjectif de 50 mégapixels stabilisé offrant un zoom optique 5x. Une seconde caméra téléobjectif Sony, identifiée par les références R1 et R2, est qui plus est évoquée.

Concernant cette dernière information, elle est néanmoins à considérer avec prudence. La plupart des autres fuites publiées jusqu'ici ne mentionneraient qu'un seul téléobjectif de 50 mégapixels sur le modèle Ultra. En façade, celui-ci serait équipé du même capteur de 16 mégapixels avec autofocus et stabilisation optique que le S27 Pro.