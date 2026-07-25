Samsung préparerait non pas trois, mais quatre smartphones pour sa prochaine génération Galaxy S. Une nouvelle fuite livre plusieurs détails sur leurs configurations photo, avec notamment des évolutions attendues sur les modèles les plus haut de gamme.
Après les Galaxy Z Flip8 et Galaxy Z Fold8 fraîchement dévoilés, l'attention se tourne désormais vers la prochaine famille de smartphones premium de Samsung. Le constructeur sud-coréen travaillerait sur quatre appareils, identifiés sous les noms de code NM1, NM2, NM3 et NM4. Selon les informations rapportées par WinFuture, cette génération pourrait ainsi comprendre les Galaxy S27, S27+, S27 Pro et S27 Ultra.
Les Galaxy S27 et S27+ conserveraient une base photo similaire
Les deux modèles les plus accessibles de la gamme pourraient rester relativement proches de leurs prédécesseurs sur le terrain de la photographie. Le Galaxy S27 comme le Galaxy S27+ seraient équipés d'un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l'image (OIS). Cette caméra serait accompagnée d'un module ultra grand-angle de 12 mégapixels. La définition du téléobjectif n'est quant à elle pas encore connue. Ces informations restent donc incomplètes à l'heure actuelle, mais elles permettent malgré tout d'identifier ce qui distinguera les deux modèles standards des variantes Pro et Ultra.
Il convient également de noter l’évolution supposée de la nomenclature. Les smartphones de la série Galaxy S26 auraient porté les noms de code M1, M2 et M3, « M » faisant référence à « Miracle ». Pour la prochaine génération, Samsung utiliserait les codes NM1 à NM4, « NM » signifiant ici « Next Miracle ».
Galaxy S27 Pro et Ultra : des capteurs photo encore plus avancés
Le Galaxy S27 Pro pourrait bénéficier d'un équipement photo plus avancé. Son ultra grand-angle serait doté d'un capteur Sony IMX855 de 50 mégapixels, au format 1/2,55 pouce. Un téléobjectif de 50 mégapixels avec stabilisation optique serait également attendu. À l'avant, Samsung intégrerait une caméra selfie de 16 mégapixels avec autofocus et OIS. Les informations disponibles ne précisent toutefois pas le capteur principal, bien que de précédentes rumeurs évoquaient une définition de 200 mégapixels.
Le Galaxy S27 Ultra reprendrait plusieurs de ces caractéristiques. Il disposerait lui aussi d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels basé sur le Sony IMX855, ainsi que d'un téléobjectif de 50 mégapixels stabilisé offrant un zoom optique 5x. Une seconde caméra téléobjectif Sony, identifiée par les références R1 et R2, est qui plus est évoquée.
Concernant cette dernière information, elle est néanmoins à considérer avec prudence. La plupart des autres fuites publiées jusqu'ici ne mentionneraient qu'un seul téléobjectif de 50 mégapixels sur le modèle Ultra. En façade, celui-ci serait équipé du même capteur de 16 mégapixels avec autofocus et stabilisation optique que le S27 Pro.