Plus exactement, les règles qui s'appliquaient jusque-là permettaient à des fondeurs comme TSMC ou Samsung de ne pas demander de licences, si elles pouvaient prouver qu'il s'agissait de puces qui n'étaient pas destinées au secteur de l'intelligence artificielle.

TSMC compte parmi ses clients des géants du smartphone comme Xiaomi, Oppo et Vivo. Samsung lui sert notamment ByteDance (TikTok) ainsi que Kunlunxin, la filiale de Baidu spécialisée dans la conception de puces et d'accélérateurs d'intelligence artificielle.

L'objectif ici de Washington est de mettre fin à une faille utilisée par les concepteurs chinois de puces pour faire produire par TSMC et Samsung des puces cruciales pour les data centers IA. Pour ce qui est des puces de smartphones, une source du journal indique que le département du Commerce devrait finir par fournir les autorisations nécessaires, mais que ce changement bureaucratique devraient entraîner des retards industriels.