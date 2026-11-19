L'étau se resserre sur les entreprises chinoises. Car de nouvelles restrictions empêchent dorénavant TSMC et Samsung d'honorer leurs commandes.
La guerre technologique et commerciale entre Pékin et Washington entraîne, du côté des États-Unis, la mise en place de plus en plus de restrictions imposées contre la Chine. Des restrictions auxquelles sont soumis des géants industriels non-américains, comme TSMC et de Samsung, qui sont les grands fondeurs de puces avancées. Et ceux-ci se voient imposer de nouvelles obligations.
TSMC et Samsung suspendent des livraisons de puces à des grandes entreprises chinoises
C'est de plus en plus dur pour les grandes sociétés de la tech chinoise. En effet, selon le Financial Times, un certain nombre d'entre elles vient de se voir notifiées par Samsung et TSMC qu'ils ne pourront pas leur livrer des puces commandées.
C'est la conséquence de nouvelles restrictions à l'exportation imposées par le Bureau of Industry and Security, le bureau du département du Commerce qui a la charge de réguler les technologies sensibles. Ils vont devoir dorénavant obtenir des licences pour pouvoir vendre des puces en Chine.
Les nouvelles règles s'étendent dorénavant plus loin qu'au seul secteur de l'IA
Plus exactement, les règles qui s'appliquaient jusque-là permettaient à des fondeurs comme TSMC ou Samsung de ne pas demander de licences, si elles pouvaient prouver qu'il s'agissait de puces qui n'étaient pas destinées au secteur de l'intelligence artificielle.
TSMC compte parmi ses clients des géants du smartphone comme Xiaomi, Oppo et Vivo. Samsung lui sert notamment ByteDance (TikTok) ainsi que Kunlunxin, la filiale de Baidu spécialisée dans la conception de puces et d'accélérateurs d'intelligence artificielle.
L'objectif ici de Washington est de mettre fin à une faille utilisée par les concepteurs chinois de puces pour faire produire par TSMC et Samsung des puces cruciales pour les data centers IA. Pour ce qui est des puces de smartphones, une source du journal indique que le département du Commerce devrait finir par fournir les autorisations nécessaires, mais que ce changement bureaucratique devraient entraîner des retards industriels.