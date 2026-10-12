Les amoureux de Samsung vont devoir se faire une raison. La marque va très probablement augmenter le tarif de ses prochains smartphones haut de gamme Galaxy S27.
Quel pourra bien être le prix des prochains Galaxy S27 ? C'est une question que l'on se pose de plus en plus, alors que l'on n'est plus qu'à quelques mois de leur lancement. Car Samsung affiche aujourd'hui un visage double, avec des profis au sommet du côté de sa division semi-conducteurs, alors que la production de smartphone est dans le même temps fortement réduite, puisque ne rapportant plus rien. On parle ainsi d'un certain renchérissement du tarif des Galaxy S27, ce qu'une nouvelle source confirme aujourd'hui !
Des prix qui pourraient augmenter de près de 100 dollars
Il y a une dizaine de jours, on vous rappelait de la possible augmentation de prix des Galaxy S27. Eh bien, cette possibilité se confirme, avec une information qui nous vient cette fois de la publication sud-coréenne Chosun, et dont GSMArena se fait l'écho.
En effet, celle-ci affirme que Samsung réfléchit très sérieusement à augmenter le tarif de ces futurs appareils hauts de gamme. Leur augmentation de prix serait comprise dans la fourchette 75-100 dollars.
Le problème est toujours le même : la hausse des prix des composants mémoires
Autre information qui pourrait faire encore plus mal, le rapport ne précise pas le prix de base auquel Samsung ajouterait une centaine de dollars. On ne sait ainsi pas si ce prix de base est celui affiché au lancement des Galaxy S26, ou bien plutôt les nouveaux tarifs de ces smartphones, appliqués depuis le mois d'octobre. Car depuis, les modèles de cette gamme se sont vus infligés des hausses de tarif allant de 100 à 120 € pour les versions de base, et qui vont jusqu'à plusieurs centaines d'euros pour les versions bénéficiant d'un stockage supérieur.
Et évidemment, il ne faut pas chercher loin la raison de ces potentielles hausses de prix, à savoir la pénurie de RAM (qui fait exploser le prix des composants mémoires). Pour rappel, Trendforce estimait que, durant le second trimestre 2026, Samsung achetait 12 Go de LPDDR5X pour environ 145 euros, ce qui représentait une augmentation de 175% des prix sur un an.