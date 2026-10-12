Autre information qui pourrait faire encore plus mal, le rapport ne précise pas le prix de base auquel Samsung ajouterait une centaine de dollars. On ne sait ainsi pas si ce prix de base est celui affiché au lancement des Galaxy S26, ou bien plutôt les nouveaux tarifs de ces smartphones, appliqués depuis le mois d'octobre. Car depuis, les modèles de cette gamme se sont vus infligés des hausses de tarif allant de 100 à 120 € pour les versions de base, et qui vont jusqu'à plusieurs centaines d'euros pour les versions bénéficiant d'un stockage supérieur.

Et évidemment, il ne faut pas chercher loin la raison de ces potentielles hausses de prix, à savoir la pénurie de RAM (qui fait exploser le prix des composants mémoires). Pour rappel, Trendforce estimait que, durant le second trimestre 2026, Samsung achetait 12 Go de LPDDR5X pour environ 145 euros, ce qui représentait une augmentation de 175% des prix sur un an.