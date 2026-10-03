À en croire Lanzuk, un informateur sud-coréen, Samsung aurait prévu d'augmenter le prix de tous les modèles de la série Galaxy S27. La hausse évoquée atteint environ 130 000 wons, soit un peu moins de 100 dollars, par rapport aux smartphones de génération actuelle. Rien ne permet encore de savoir si cette augmentation concernera tous les marchés ou seulement la Corée du Sud.

Le stockage pourrait lui aussi faire considérablement grimper la facture. Sur les Galaxy S26 et S26+, passer de 256 à 512 Go coûte actuellement 200 dollars supplémentaires. Pour la prochaine génération, ce supplément pourrait encore augmenter d’environ 100 dollars.

Cette hausse pourrait aussi s’expliquer par l’augmentation actuelle du prix des puces mémoire. La source évoque en effet les tensions sur le marché de la RAM et du stockage pour expliquer cette évolution des tarifs.