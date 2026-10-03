Ceux qui comptaient profiter de la prochaine génération de smartphones Samsung pourraient devoir revoir leur budget à la hausse. Une fuite évoque une augmentation des tarifs sur toute la gamme, mais aussi une facture plus salée pour les versions dotées de davantage de stockage.
Le Galaxy S27 n'est pas encore là que son prix fait déjà parler de lui. Selon une fuite venue de Corée du Sud, Samsung préparerait une hausse des tarifs pour l'ensemble de la gamme, avec environ 130 000 wons supplémentaires par rapport aux Galaxy S26. Et ce ne serait pas la seule mauvaise nouvelle pour les futurs acheteurs.
Galaxy S27 : un tarif de base en hausse sur l'ensemble de la gamme
À en croire Lanzuk, un informateur sud-coréen, Samsung aurait prévu d'augmenter le prix de tous les modèles de la série Galaxy S27. La hausse évoquée atteint environ 130 000 wons, soit un peu moins de 100 dollars, par rapport aux smartphones de génération actuelle. Rien ne permet encore de savoir si cette augmentation concernera tous les marchés ou seulement la Corée du Sud.
Le stockage pourrait lui aussi faire considérablement grimper la facture. Sur les Galaxy S26 et S26+, passer de 256 à 512 Go coûte actuellement 200 dollars supplémentaires. Pour la prochaine génération, ce supplément pourrait encore augmenter d’environ 100 dollars.
Cette hausse pourrait aussi s’expliquer par l’augmentation actuelle du prix des puces mémoire. La source évoque en effet les tensions sur le marché de la RAM et du stockage pour expliquer cette évolution des tarifs.
La LPDDR6 ne serait pas proposée sur toute la gamme
La hausse des tarifs ne serait visiblement pas la seule différence entre les modèles. La firme étoilée prévoirait également de ne pas équiper toute la gamme Galaxy S27 de la même mémoire vive et du même stockage.
D’après la même source, seuls certains smartphones bénéficieraient de la LPDDR6. Les Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra seraient les principaux concernés et pourraient également embarquer du stockage UFS 5.0. Les autres modèles de la gamme conserveraient donc des caractéristiques différentes sur ce terrain.
Pour l'heure, Samsung n'a évidemment pas confirmé ces informations. Il faudra donc attendre le début de l'année prochaine pour découvrir les tarifs définitifs des Galaxy S27.