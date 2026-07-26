Le futur smartphone haut de gamme de Samsung pourrait voir son prix encore grimper sous l’effet d’une nouvelle pression sur les composants. Une décision de Qualcomm pourrait donc alourdir un peu plus la facture du prochain modèle.
Le prix du Galaxy S27 Ultra pourrait être affecté par une nouvelle augmentation des coûts de production. D'après les informations rapportées par Bloomberg, Qualcomm aurait averti ses clients cette semaine d'une prochaine hausse du prix de ses puces. Les nouveaux tarifs devraient concerner les produits expédiés à partir du mois de septembre.
Qualcomm répercute la hausse de ses coûts de fabrication
Selon Bloomberg, le fabricant de puces américain a envoyé un courrier à ses partenaires pour les prévenir d'une augmentation à deux chiffres du tarif de ses composants. Cette revalorisation entrera en vigueur sur tous les produits expédiés à partir du 1ᵉʳ septembre 2026. Notez qu'à l'heure où nous rédigeons ces lignes, Qualcomm n'a pas encore confirmé l'information publiquement.
Dans ce courrier, l'entreprise justifie sa décision par la hausse du coût des matériaux nécessaires à la fabrication de ses puces. Bloomberg précise que Qualcomm a cherché à limiter l'impact en explorant des fournisseurs alternatifs, sans succès. La hausse devient donc inévitable et concerne l'ensemble de sa gamme, y compris les Snapdragon haut de gamme qui équipent les Galaxy S Ultra.
Un effet domino pour le Galaxy S27 Ultra
Samsung se retrouve ainsi pris en étau. Le constructeur devra composer avec la hausse du prix des puces Snapdragon destinées au Galaxy S27 Ultra, alors que les coûts de la mémoire vive et du stockage embarqués dans le smartphone augmentent eux aussi. De quoi, vous l'aurez compris, compliquer le maintien du prix de vente actuel.
Le Galaxy S26 Ultra utilisait déjà la puce Snapdragon la plus récente de Qualcomm. Son successeur dépendra du même fournisseur, sans alternative disponible à court terme pour un appareil de ce niveau de gamme. Samsung a récemment démontré sa disposition à répercuter les hausses sur ses clients en augmentant notamment les tarifs de ses derniers pliants. Rien n'indique que la marque n'adoptera pas une stratégie similaire pour son prochain Ultra.