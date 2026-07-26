Selon Bloomberg, le fabricant de puces américain a envoyé un courrier à ses partenaires pour les prévenir d'une augmentation à deux chiffres du tarif de ses composants. Cette revalorisation entrera en vigueur sur tous les produits expédiés à partir du 1ᵉʳ septembre 2026. Notez qu'à l'heure où nous rédigeons ces lignes, Qualcomm n'a pas encore confirmé l'information publiquement.

Dans ce courrier, l'entreprise justifie sa décision par la hausse du coût des matériaux nécessaires à la fabrication de ses puces. Bloomberg précise que Qualcomm a cherché à limiter l'impact en explorant des fournisseurs alternatifs, sans succès. La hausse devient donc inévitable et concerne l'ensemble de sa gamme, y compris les Snapdragon haut de gamme qui équipent les Galaxy S Ultra.