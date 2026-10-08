Le géant sud-coréen va fortement freiner sur la production de smartphone en cette fin d'année. Avec une baisse de 30% de cette production à la clé !
2026 est une très bonne année pour Samsung, la marque sud-coréenne surtout connue à l'internationale pour ses smartphones. Mais si l'année actuelle est très bonne, c'est surtout grâce à la division semi-conducteurs du groupe, qui profite à plein de l'explosion des prix de la RAM. Une situation particulière, qui entraîne une décision radicale du côté de chez Samsung.
Samsung demande à ses partenaires de réduire leur production de près de 30%
Traditionnellement, Samsung a plutôt tendance à réduire sa production de smartphone en fin d'année. Mais pour 2026, on sera sur une ampleur historique de la réduction, si l'on en croit l'information exclusive du média sud-coréen Money Today.
Ce dernier vient en effet d'apprendre que la division Mobile de Samsung avait demandé à ses fournisseurs de réduire les volumes d'approvisionnement de 20 à 30%. Les sources du média s'attendent à ce que la production de smartphones de Samsung chute ainsi de 30% durant la fin d'année 2026.
La pénurie de RAM rend la production de smartphone extrêmement peu profitable
Pour les analystes, une telle baisse est évidemment due aux prix fous atteints par la RAM. Car, pour rappel, si Samsung produit des composants mémoires de haute valeur, la division semi-conducteur ne fait pas de cadeau dans ce domaine à la division Mobile, qui n'a pas droit à des rabais. Trendforce indiquait ainsi qu'au second trimestre 2026, 12 Go de LPDDR5X coûtaient à Samsung 145 à 146 euros, soit une inflation des prix de 175% sur un an.
Avec une telle facture des matériels, il n'est plus vraiment profitable pour Samsung de produire actuellement des smartphones. « En raison de la hausse des prix de la mémoire et des semi-conducteurs, les smartphones de Samsung Electronics ne génèrent actuellement aucun bénéfice lors de leur vente » confirme ainsi une source industriel de Money Today. De quoi s'inquiéter des prix qui seront pratiqués en 2027 !