Traditionnellement, Samsung a plutôt tendance à réduire sa production de smartphone en fin d'année. Mais pour 2026, on sera sur une ampleur historique de la réduction, si l'on en croit l'information exclusive du média sud-coréen Money Today.

Ce dernier vient en effet d'apprendre que la division Mobile de Samsung avait demandé à ses fournisseurs de réduire les volumes d'approvisionnement de 20 à 30%. Les sources du média s'attendent à ce que la production de smartphones de Samsung chute ainsi de 30% durant la fin d'année 2026.