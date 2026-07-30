Samsung a connu un incroyable second trimestre 2026. Et cela, évidemment grâce à sa division semi-conducteurs qui a fait exploser ses bénéfices.
Depuis un peu moins d'un an, les entreprises qui profitent le plus du boom de l'IA sont celles qui produisent les composants mémoires, dont les tarifs ont explosé. Samsung est ainsi un des grands gagnants, ce qui s'était déjà bien vu lors du premier trimestre 2026, avec des résultats exceptionnels. Et l'ascension est encore plus fulgurante pour les revenus du second trimestre de cette année.
Les profits de Samsung presque multipliés par 20 en un an
Ce sont des chiffres qui donnent le tournis. Durant le second trimestre 2026, Samsung a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de 130% sur un an, à 171 500 milliards de wons (120 milliards de dollars). Ses profits ont, dans le même temps, atteint les 89 500 milliards de wons (62,7 milliards de dollars), ce qui correspond tout simplement à une croissance de près de 1 800%, soit une multiplication par 19 !
Une montée en puissance évidemment alimentée par les ventes de RAM du conglomérat sud-coréen. Car si la croissance globale des profits est impressionnante, celle de la division semi-conducteurs à elle seule est encore plus folle, ses profits ayant été multipliés par 250 sur un an.
Samsung a signé de nombreux contrats de fourniture sur le long terme
De l'autre côté, la division smartphone a finalement enregistré une première, puisque, malgré le succès de la gamme Galaxy S26, le groupe affiche sur la période des pertes de 700 milliards de wons (environ 490 millions de dollars). Une recul évidemment dû là aussi à la hausse des prix des composants mémoires, qui renchérit le coût de production des smartphones.
Samsung s'attend par ailleurs à ce que la crise devienne encore plus aiguë en 2027. Le groupe a de son côté capitalisé sur sa position privilégiée pour signer des accords de plusieurs années avec les cinq opérateurs majeurs de data centers, et se prépare à signer le même genre d'accord avec cinq autres opérateurs. « Presque tous les clients demandent des contrats d'approvisionnement pluriannuels » a indiqué le vice-président de la division semi-conducteurs, Jaejune Kim. L'objectif du groupe est de couvrir les deux tiers de sa production de composants mémoires avec ces contrats à long terme, ce qui protégera Samsung d'éventuels retournements soudain du marché.