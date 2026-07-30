Ce sont des chiffres qui donnent le tournis. Durant le second trimestre 2026, Samsung a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de 130% sur un an, à 171 500 milliards de wons (120 milliards de dollars). Ses profits ont, dans le même temps, atteint les 89 500 milliards de wons (62,7 milliards de dollars), ce qui correspond tout simplement à une croissance de près de 1 800%, soit une multiplication par 19 !

Une montée en puissance évidemment alimentée par les ventes de RAM du conglomérat sud-coréen. Car si la croissance globale des profits est impressionnante, celle de la division semi-conducteurs à elle seule est encore plus folle, ses profits ayant été multipliés par 250 sur un an.