En ce moment chez Samsung, mieux vaut travailler du côté des semi-conducteurs que dans la division Mobile. En effet, celle-ci pourrait enregistrer des pertes pour le deuxième trimestre 2026, ce qui serait tout simplement la première fois dans son histoique que cela arriverait !

Cette chute est évidemment causée par l'explosion des prix de la RAM. Un domaine dans lequel on sait que la division semi-conducteurs de Samsung ne fait aucun cadeau aux collègues de la division Mobile.