Les temps sont difficiles pour tous les fabricants de smartphones, à cause de la pénurie de RAM. Et ce, même pour un géant comme Samsung !
Samsung vit une période un peu particulière, et unique. Le conglomérat sud-coréen est en effet à la fois un des grands bénéficiaires de la pénurie de RAM, en tant qu'un des grands fabricants du secteur, et mis en difficulté pour les mêmes raisons du côté de sa division Samsung Mobile. Ainsi, si les bénéfices sont actuellement stratosphériques grâce à division semi-conducteurs, du côté de la division Mobile, on est beaucoup moins heureux.
Le pliable parfait existe-t-il enfin ?
Finesse, robustesse, autonomie, écran de haut niveau, pliure discrète, normes d’étanchéité IP68/IP69. Honor signe avec le Magic V6 le smartphone pliable parfait
La division Samsung Mobile pourrait bien annoncer des pertes… du jamais vu !
En ce moment chez Samsung, mieux vaut travailler du côté des semi-conducteurs que dans la division Mobile. En effet, celle-ci pourrait enregistrer des pertes pour le deuxième trimestre 2026, ce qui serait tout simplement la première fois dans son histoique que cela arriverait !
Cette chute est évidemment causée par l'explosion des prix de la RAM. Un domaine dans lequel on sait que la division semi-conducteurs de Samsung ne fait aucun cadeau aux collègues de la division Mobile.
Même le scandale Galaxy Note 7 n'avait pas mis Samsung Mobile dans le rouge
Dans le détail, selon DealSite South Korea, dont GSMArena se fait l'écho, les résultats de la division Mobile pourraient osciller entre 1 900 milliards de wons (1,38 milliard de dollars) de profits et 1 500 milliards de wons (1,09 milliard d'euros) de pertes. Le scénario le plus probable se situerait dans une perte comprise entre 364 et 729 millions de dollars.
Le fait marquant tient au fait que la nouvelle génération de Galaxy S26 affiche de très belles ventes. Mais les marges sont à l'heure actuelle dévorées par les coûts des composants mémoires. Et pour rappel, même un scandale aussi puissant que celui des Galaxy Note 7, des téléphones qui avaient subi un nombre conséquent d'explosions, n'avait pas entraîné Samsung Mobile dans le rouge. Le trimestre durant lequel le scandale avait eu lieu, la division avait en effet affiché des profits de 73 millions de dollars.