Les prochains smartphones d'Apple se dévoilent un peu plus aujourd'hui. Car plusieurs photos des maquettes des iPhone 18 et iPhone Air 2 viennent de fuiter.
Apple occupe dorénavant beaucoup plus l'actualité, avec plusieurs sorties étalées sur plusieurs mois. Ainsi, après les iPhone 18 Pro de la rentrée, puis la sortie du tout premier iPhone pliable iPhone Duo, ce sera le tour de l'iPhone 18 et de l'iPhone Air 2 d'arriver au grand air, avec un lancement programmé pour le printemps 2027. Mais il ne faudra pas patienter jusque-là pour savoir ce à quoi ils vont ressembler.
L'iPhone Air 2 va bénéficier d'un second capteur photo
Rien de mieux pour rapidement connaître l'allure d'un futur smartphone que de jeter un oeil sur les maquettes de ces appareils. Et c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui grâce à cette fuite que l'on doit au leaker chinois, Smart Pikachu.
Ce dernier a ainsi posté plusieurs images des maquettes, que vous pouvez voir dans cet article, sur le réseau social chinois Weibo. Et première information (ou plutôt confirmation de rumeurs précédentes), l'iPhone Air 2 va bien embarquer un second capteur photo à l'arrière, capteur qui devrait probablement être un ultra grand-angle.
Pas vraiment de changement à attendre du côté de l'iPhone 18
L'autre enseignement que l'on a pour l'iPhone Air 2, c'est que son épaisseur devrait être encore revue à la baisse. Les rumeurs évoquent une finesse exceptionnelle, puisque l'épaisseur passerait de 5,6 à 5,2 mm.
Pour ce qui est de l'iPhone 18, on a par contre une confirmation qu'il ne devrait pas y avoir trop de changement par rapport au modèle précédent, l'iPhone 17. Même pour ce qui est du module photo, on retrouve exactement ce qui se faisait l'an dernier. Pas de quoi donc relancer la hype, alors que les ventes d'iPhone 18 Pro ne rencontrent pas un enthousiasme débordant.