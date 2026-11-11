Pour ce qui est de l'iPhone 18, on a par contre une confirmation qu'il ne devrait pas y avoir trop de changement par rapport au modèle précédent, l'iPhone 17. Même pour ce qui est du module photo, on retrouve exactement ce qui se faisait l'an dernier. Pas de quoi donc relancer la hype, alors que les ventes d'iPhone 18 Pro ne rencontrent pas un enthousiasme débordant.