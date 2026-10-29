La réticence d’Apple ne date pas d’hier. Dès 2010, Steve Jobs critiquait l’ergonomie des écrans tactiles verticaux, qui obligent à maintenir le bras levé et provoquent rapidement une certaine fatigue. Pour lui, mieux valait conserver une surface tactile horizontale, à l’image du trackpad.

En 2015, Phil Schiller, alors responsable du marketing mondial d’Apple, développait cette idée auprès du journaliste Steven Levy : « D’un point de vue ergonomique, nous avons étudié la question de manière assez approfondie. Nous pensons que, dans un environnement de bureau avec un clavier fixe, devoir tendre le bras vers un écran pour utiliser des interfaces tactiles est inconfortable », expliquait-il.

Mais l’argument ne s’arrêtait pas là. Apple considérait également que macOS et iOS devaient conserver des interfaces distinctes, chacune adaptée à son mode d'interaction.

« Ces deux univers sont différents volontairement, et c’est une bonne chose. Nous pouvons optimiser la meilleure expérience pour chacun, plutôt que d’essayer de les fusionner dans une expérience fondée sur le plus petit dénominateur commun », poursuivait Schiller.