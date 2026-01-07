Rendre son MacBook tactile a toujours été le rêve d'une poignée d'utilisateurs. Sans être tactile, le mien a toujours des traces de doigts plein l'écran. Alors,, un MacBook Air / Pro tactile, une bonne idée ?
Alors que plusieurs analystes comme Ming-Chi Kuo et Mark Gurman de Bloomberg, parient tous les ans sur l'arrivée d'un MacBook Pro avec écran tactile, d'autres n'attendent pas Apple. Si ces analystes ont pour particularité de balancer tout et n'importe quoi à tout va, sur un malentendu ça passe, aucun MacBook Pro tactile ne semble au programme chez Apple. En revanche, côté accessoires, ça s'active.
Un accessoire pour rendre votre Mac tactile
La société Intricuit annonce le lancement prochain de Magic Screen, un accessoire conçu pour apporter cette fonctionnalité aux MacBook Air et MacBook Pro actuellement sur le marché. Le dispositif, présenté comme le premier écran tactile amovible pour ordinateurs portables Apple, sera proposé via une campagne Kickstarter à un tarif de départ de 139 dollars pour les premiers contributeurs.
Le Magic Screen se présente sous la forme d'une surcouche qui se fixe sur l'écran du MacBook grâce à un système d'aimants intégrés. La connexion au système s'effectue via un câble USB-C. Selon les informations publiées sur le site d'Intricuit, l'accessoire permettrait d'effectuer les gestes tactiles courants : appui simple, balayage et pincement pour le zoom.
Le fabricant indique également que le produit inclut un stylet compatible avec la détection de pression et la fonction de survol, visant ainsi les utilisateurs intéressés par le dessin numérique ou la prise de notes manuscrites.
Quelle réelle utilité ?
Maintenant, posons-nous les vraies questions. Si Apple n'a jamais proposé de MacBook tactile, c'est peut-être parce qu'il y a une bonne raison ? Même deux bonnes raisons, premièrement, l'iPad, et deuxièmement, le fait que ça ne soit pas utile.
Plusieurs éléments demeurent incertains à ce stade. La date exacte de lancement de la campagne Kickstarter n'a pas été communiquée, pas plus que le calendrier de livraison. Le financement participatif implique par nature des risques : retards de production, écarts entre le prototype présenté et le produit final, voire annulation du projet.
Par ailleurs, macOS n'a pas été conçu pour une interaction tactile native, contrairement à iPadOS. L'expérience utilisateur dépendra donc largement de la qualité de l'intégration logicielle proposée par Intricuit, un aspect sur lequel les informations disponibles restent limitées.
L'ajout d'une couche physique sur l'écran Retina des MacBook soulève également des questions relatives à la qualité d'affichage, notamment en termes de luminosité perçue, de reflets ou de précision colorimétrique. Ces paramètres n'ont pas été détaillés par le fabricant. Enfin, c'est un accessoire qu'il faudra retirer à chaque fois que vous fermerez votre MacBook, peu pratique cette affaire.