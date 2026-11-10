Les iPhone 18 et 18e pourraient avoir davantage en commun que leur nom. Une nouvelle fuite évoque deux rapprochements qui compliqueraient le choix entre le modèle standard et sa déclinaison plus abordable.
Pas d’iPhone 18 de base cette année. Apple a choisi de modifier son calendrier et de repousser ces modèles grand public à 2027, afin de laisser toute la place à l’iPhone 18 Pro et surtout à son premier smartphone pliant, l'iPhone Duo. Malgré ce report, le développement se poursuit et de nouvelles informations suggèrent qu’Apple pourrait réduire l’écart entre son iPhone 18 et l’iPhone 18e, le modèle d’entrée de gamme qui est lui aussi attendu pour le début de l’année prochaine.
Une même batterie et des écrans de même taille
Selon les informations de Fixed Focus Digital sur le réseau social Weibo, les iPhone 18 et 18e pourraient tous deux recevoir une batterie de 4 430 mAh et un écran de 6,3 pouces, contre 6,1 pouces pour l’iPhone 17e.
Les différences concerneraient le sujet de la photo. L’objectif ultra grand-angle resterait réservé à l’iPhone 18, dont l’appareil photo principal conserverait une définition de 48 mégapixels malgré une réduction de la taille du module évoquée par la fuite. L’iPhone 18e ne posséderait qu’un seul capteur, comme c’est le cas aujourd’hui de l'iPhone 17e, qui vise des utilisateurs souhaitant une caméra à tout faire pour des clichés rapides.
Sur le papier, le modèle le plus abordable récupérerait tout de même deux caractéristiques importantes de son grand frère. Une diagonale identique offrirait notamment une surface d’affichage comparable, même si elle ne dit rien de la fluidité ou de la qualité respective des deux dalles.
Pour la batterie, quelques précautions s’imposent. AppleInsider relève que le schéma à l’origine de ces informations mentionne plusieurs capacités, avec un maximum commun de 4 430 mAh. Nous ne nous avancerons donc pas plus et mieux vaut donc retenir une capacité pouvant atteindre ce chiffre, plutôt qu’une batterie identique garantie pour toutes les versions. Et même à capacité égale, l’autonomie réelle dépendrait de la consommation de chaque appareil.
L’iPhone 18 devra justifier sa différence pour convaincre les utilisateurs
Ce rapprochement entre les deux modèles ne sortirait pas complètement de nulle part. Une précédente fuite attribuait aux deux smartphones la même génération de processeur, l’A20. Comme de tradition chez Apple si l’on regarde l’ancienne gamme iPhone SE, l’iPhone 18e ne rognerait pas sur les performances, et préférerait faire des économies sur le design ou les composants, plutôt que de sacrifier l’expérience utilisateur.
Une autre question reste en suspens : quid de l’encoche ? L'iPhone 17e est le dernier modèle à l’arborer, et un changement de dalle pourrait inciter à Apple à la proposer sur son iPhone le plus abordable, ne serait-ce que pour harmoniser le développement d'iOS.
Il faudra vraisemblablement attendre le printemps 2027 pour répondre à ces questions. Reste que si ces informations se confirment, la comparaison entre les deux prochains iPhone 18 risque de compliquer la tâche des futurs acheteurs ? Privilégier le coût et se passer d’un deuxième capteur photo, ou rajouter 200 € pour profiter d’un produit plus complet ? Les prochains candidats au renouvellement ont encore quelques semaines pour se faire leur avis.