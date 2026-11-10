Selon les informations de Fixed Focus Digital sur le réseau social Weibo, les iPhone 18 et 18e pourraient tous deux recevoir une batterie de 4 430 mAh et un écran de 6,3 pouces, contre 6,1 pouces pour l’iPhone 17e.

Les différences concerneraient le sujet de la photo. L’objectif ultra grand-angle resterait réservé à l’iPhone 18, dont l’appareil photo principal conserverait une définition de 48 mégapixels malgré une réduction de la taille du module évoquée par la fuite. L’iPhone 18e ne posséderait qu’un seul capteur, comme c’est le cas aujourd’hui de l'iPhone 17e, qui vise des utilisateurs souhaitant une caméra à tout faire pour des clichés rapides.

Sur le papier, le modèle le plus abordable récupérerait tout de même deux caractéristiques importantes de son grand frère. Une diagonale identique offrirait notamment une surface d’affichage comparable, même si elle ne dit rien de la fluidité ou de la qualité respective des deux dalles.

Pour la batterie, quelques précautions s’imposent. AppleInsider relève que le schéma à l’origine de ces informations mentionne plusieurs capacités, avec un maximum commun de 4 430 mAh. Nous ne nous avancerons donc pas plus et mieux vaut donc retenir une capacité pouvant atteindre ce chiffre, plutôt qu’une batterie identique garantie pour toutes les versions. Et même à capacité égale, l’autonomie réelle dépendrait de la consommation de chaque appareil.