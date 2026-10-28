Pour le reste de la fiche technique de l’iPhone 18e, la continuité devrait dominer. Digital Chat Station évoque une dalle OLED de 6,12 pouces utilisant la technologie LTPS, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Les iPhone 16e et 17e disposent déjà d’un écran OLED d’environ 6,1 pouces limité à cette fréquence. L’arrivée de ProMotion à 120 Hz ne serait donc pas au programme de la prochaine génération.

Côté photo, le leaker ne détaille ni le capteur ni l’optique arrière. Il mentionne en revanche une caméra frontale de 24 mégapixels, contre 12 mégapixels sur les iPhone 16e et 17e. Cette information reste néanmoins incertaine puisqu’il pourrait très bien s’agir d’un nouveau module, ou bien simplement d’une confusion avec la caméra Center Stage de 18 mégapixels introduite sur la gamme iPhone 17.

Par le passé, Digital Chat Station avait déjà avancé que l’iPhone 18e conserverait un écran LTPS à 60 Hz. De son côté, un précédent rapport sud-coréen évoquait l’arrivée d’une dalle LTPO compatible avec ProMotion à 120 Hz sur un éventuel iPhone 19e, en 2028.