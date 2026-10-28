Le prochain iPhone d’entrée de gamme pourrait gagner en puissance et profiter d’une caméra frontale améliorée. Pour son écran, en revanche, Apple ne prévoirait pas de changement : le taux de rafraîchissement resterait bloqué à 60 Hz.
C’est sur Weibo que le leaker Digital Chat Station a livré la fiche technique présumée de l’iPhone 18e. Au programme : une dalle OLED de 6,12 pouces en technologie LTPS, la puce A20 et un unique capteur arrière de 48 mégapixels. Le leaker évoque aussi une mystérieuse caméra de 24 mégapixels. Le lancement est attendu au printemps 2027.
iPhone 18e : une puce A20 gravée en 2 nm
Le principal changement de l’iPhone 18e se jouerait visiblement sous le capot. Selon Digital Chat Station, le smartphone abordable d’Apple embarquerait une puce A20 gravée en 2 nm, comme l’A20 Pro des iPhone 18 Pro. L’iPhone 17e s’appuie quant à lui sur une A19 gravée en 3 nm. Ce changement de génération pourrait se traduire par de meilleures performances et une consommation énergétique mieux maîtrisée. Il faudra toutefois attendre les premiers tests pour mesurer les gains réels.
Autre point à retenir : cette A20 serait également celle de l’iPhone 18 standard, attendu au printemps 2027. Le modèle d’entrée de gamme pourrait donc profiter de la même génération de processeur que le modèle classique, sans pour autant bénéficier de toutes les évolutions réservées aux versions plus haut de gamme.
Toujours pas d’écran 120 Hz pour l’iPhone 18e ?
Pour le reste de la fiche technique de l’iPhone 18e, la continuité devrait dominer. Digital Chat Station évoque une dalle OLED de 6,12 pouces utilisant la technologie LTPS, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Les iPhone 16e et 17e disposent déjà d’un écran OLED d’environ 6,1 pouces limité à cette fréquence. L’arrivée de ProMotion à 120 Hz ne serait donc pas au programme de la prochaine génération.
Côté photo, le leaker ne détaille ni le capteur ni l’optique arrière. Il mentionne en revanche une caméra frontale de 24 mégapixels, contre 12 mégapixels sur les iPhone 16e et 17e. Cette information reste néanmoins incertaine puisqu’il pourrait très bien s’agir d’un nouveau module, ou bien simplement d’une confusion avec la caméra Center Stage de 18 mégapixels introduite sur la gamme iPhone 17.
Par le passé, Digital Chat Station avait déjà avancé que l’iPhone 18e conserverait un écran LTPS à 60 Hz. De son côté, un précédent rapport sud-coréen évoquait l’arrivée d’une dalle LTPO compatible avec ProMotion à 120 Hz sur un éventuel iPhone 19e, en 2028.