Apple dévoile une nouvelle génération de son iPad mini, qui profite enfin d’un écran OLED plus grand, d’une puce A20 Pro et d'une conception entièrement revue. Une mise à jour majeure pour la plus petite tablette de la marque, désormais proposée à partir de 759 euros en France.
L’iPad mini a beau être le plus petit représentant de la famille, il n’a pas dit son dernier mot. Deux ans après une mise à jour assez timide, Apple revoit enfin sa copie avec une génération autrement plus ambitieuse. Au programme : un nouvel écran OLED, davantage de puissance, une conception résistante à l’eau et quelques ajustements bienvenus pour les appels vidéo. La petite tablette conserve ce qui fait son intérêt, à savoir un format facile à glisser dans un sac et à utiliser d’une seule main, tout en récupérant une technologie d’affichage jusqu’ici réservée aux iPad Pro.
L’iPad mini passe enfin à l’OLED et devient résistant à l’eau
C’est le principal changement de cette génération. Apple abandonne l’écran LCD Liquid Retina de 8,3 pouces pour une nouvelle dalle OLED de 8,5 pouces.
Cette évolution permet notamment d’afficher des noirs profonds, puisque chaque pixel peut s’éteindre individuellement, et d’obtenir un contraste nettement supérieur à celui du précédent modèle.
Pour une tablette que l’on utilise volontiers pour lire, regarder des séries ou jouer dans son canapé, le changement est loin d’être anecdotique. Les scènes sombres devraient notamment profiter d’un meilleur rendu, tandis que les couleurs gagnent en intensité.
L'arrivée de l’OLED était attendue depuis plusieurs mois sur l’iPad mini. Apple en fait désormais la principale évolution de sa tablette compacte, après plusieurs générations reposant sur la même technologie LCD.
Autre nouveauté bienvenue : l'iPad mini bénéficie désormais d’une certification IP67, qui garantit une résistance à la poussière et à une immersion temporaire dans l’eau selon des conditions normalisées. Une première pour cette gamme, particulièrement appréciable sur une tablette que l'on transporte partout.
Apple affine également son design, avec une épaisseur de seulement 5,4 mm. La caméra frontale de 12 mégapixels prend place sur la bordure horizontale, une disposition plus logique pour les appels vidéo lorsque l’appareil est posé sur un support.
Une puce A20 Pro et un prix de départ fixé à 759 euros
Sous le capot, Apple remplace l’A17 Pro par une puce A20 Pro, qui accompagne la montée en gamme de sa petite tablette. De quoi apporter davantage de puissance aux applications exigeantes, aux jeux et aux fonctions d'Apple Intelligence.
Petite particularité : toutes les versions ne disposent pas exactement de la même configuration. Les modèles de 128 et 256 Go embarquent un CPU à 5 cœurs, un GPU à 7 cœurs et un Neural Engine à 16 cœurs. La version 512 Go passe à un CPU à 6 cœurs et intègre deux Neural Engine à 16 cœurs.
La nouvelle puce prend également en charge les fonctions avancées de Siri AI, tandis qu’Apple annonce plusieurs améliorations du système audio.
Cette montée en gamme s’accompagne toutefois d’une hausse de prix sensible. Le nouvel iPad mini démarre à 759 euros en France, contre 689 euros pour la génération précédente. Une augmentation de 70 euros, qui rapproche encore un peu la petite tablette de l’iPad Air.
Trois capacités de stockage sont proposées :
- 128 Go : 759 euros
- 256 Go : 889 euros
- 512 Go : 1 139 euros
Ces tarifs correspondent aux configurations de base, en Wi-Fi. Les versions avec connexion cellulaire seront proposées à un prix supérieur. Les précommandes ouvriront le 28 octobre 2026, avant une commercialisation prévue le 6 novembre.