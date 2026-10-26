Pour une tablette que l’on utilise volontiers pour lire, regarder des séries ou jouer dans son canapé, le changement est loin d’être anecdotique. Les scènes sombres devraient notamment profiter d’un meilleur rendu, tandis que les couleurs gagnent en intensité.

L'arrivée de l’OLED était attendue depuis plusieurs mois sur l’iPad mini. Apple en fait désormais la principale évolution de sa tablette compacte, après plusieurs générations reposant sur la même technologie LCD.

Autre nouveauté bienvenue : l'iPad mini bénéficie désormais d’une certification IP67, qui garantit une résistance à la poussière et à une immersion temporaire dans l’eau selon des conditions normalisées. Une première pour cette gamme, particulièrement appréciable sur une tablette que l'on transporte partout.