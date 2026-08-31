Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman indique que le nouvel iPad mini équipé d’un écran OLED devrait être mis en vente d’ici la fin octobre. Ce calendrier laisse penser que la tablette ne sera pas dévoilée lors de la keynote prévue le 9 septembre prochain, entièrement consacré à l’iPhone et à l’Apple Watch. Apple procéderait plutôt à une annonce distincte en octobre, via un simple communiqué de presse ou éventuellement via un second événement dédié, même si l’on parierait davantage sur la première option.

Cette approche ne serait pas une première pour la gamme : Apple a déjà pris l’habitude d’annoncer certains produits Mac ou iPad en dehors de ses grands rendez-vous médiatiques, se contentant d'un communiqué officiel pour officialiser leur disponibilité. Toute la lumière doit être concentrée sur l’iPhone, qui représente encore aujourd’hui la moitié du chiffre d’affaires d’Apple.