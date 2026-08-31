Le prochain iPad mini devrait arriver en boutique d’ici la fin octobre, doté cette fois d’un écran OLED. Une mise à jour attendue depuis deux ans, qui ne devrait toutefois pas être annoncée lors de l’événement Apple du mois prochain.
L’iPad mini reste la tablette la plus discrète de la gamme Apple, mais aussi celle qui suscite le plus d’impatience chez ses adeptes. Alors que l’attention se concentre sur l’iPhone Ultra et l'iPhone 18 Pro, attendus le mois prochain, un nouveau rapport de Bloomberg vient combler le silence entourant la petite tablette, restée inchangée depuis octobre 2024.
Une annonce décalée, probablement en octobre
Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman indique que le nouvel iPad mini équipé d’un écran OLED devrait être mis en vente d’ici la fin octobre. Ce calendrier laisse penser que la tablette ne sera pas dévoilée lors de la keynote prévue le 9 septembre prochain, entièrement consacré à l’iPhone et à l’Apple Watch. Apple procéderait plutôt à une annonce distincte en octobre, via un simple communiqué de presse ou éventuellement via un second événement dédié, même si l’on parierait davantage sur la première option.
Cette approche ne serait pas une première pour la gamme : Apple a déjà pris l’habitude d’annoncer certains produits Mac ou iPad en dehors de ses grands rendez-vous médiatiques, se contentant d'un communiqué officiel pour officialiser leur disponibilité. Toute la lumière doit être concentrée sur l’iPhone, qui représente encore aujourd’hui la moitié du chiffre d’affaires d’Apple.
Nouvelle puce, meilleure résistance à l’eau et surtout un écran OLED
Il s’agirait de la première mise à jour de l’iPad mini depuis deux ans. Le dernier modèle en date, sorti en octobre 2024, avait introduit la puce A17 Pro, la compatibilité avec l’Apple Pencil Pro et le support d’Apple Intelligence. Depuis, son prix de départ est passé de 559 à 689 euros plus tôt cette année, et rien ne garantit que cette nouvelle génération n’enregistre pas, elle aussi, une hausse supplémentaire.
Une question qui agite maintenant la communauté Apple : l'arrivée de l’iPhone Ultra pliable, qui combine dans un même appareil un format proche de l'iPhone et de l'iPad mini une fois déplié, pourrait-elle cannibaliser les ventes de la petite tablette ? Beaucoup d’utilisateurs continuent pourtant de préférer séparer clairement leur smartphone de leur tablette, ce qui devrait limiter cet effet de concurrence interne, au moins pour cette génération.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.