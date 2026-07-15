Attendu depuis plusieurs années, l’iPad mini devrait enfin passer à l’OLED avec sa prochaine génération. Mais, selon un informateur coréen, Apple aurait retenu une dalle limitée à 60 Hz, sans la fluidité offerte par la technologie ProMotion.
Le passage à l’OLED semblait être une excellente nouvelle pour la petite tablette d’Apple. Il le reste, mais les dernières informations à son sujet viennent quelque peu refroidir les attentes. Selon l’informateur « yeux1122 », dont l’historique en matière de fuites demeure quelque peu inégal, l’iPad mini 8 embarquerait une dalle OLED hybride de 8,4 pouces reposant sur la technologie LTPS. Son taux de rafraîchissement resterait fixé à 60 Hz, comme sur l’écran LCD du modèle actuel.
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iPad mini 8 : l’OLED arriverait sans ProMotion
Les iPad Pro reposent sur des dalles OLED LTPO à deux couches, capables de faire varier automatiquement leur fréquence de rafraîchissement entre 10 et 120 Hz grâce à ProMotion. Le LTPS fonctionne différemment : il est généralement associé à une fréquence fixe et offre une luminosité inférieure à celle des panneaux LTPO. Si cette information se confirme, l’iPad mini 8 resterait alors limité à 60 Hz, comme son prédécesseur équipé d’un écran LCD. Le passage à l’OLED lui permettrait néanmoins de profiter d’un contraste plus élevé, de noirs plus profonds et d’une meilleure efficacité énergétique.
L’absence de ProMotion pourrait toutefois décevoir ceux qui espéraient une évolution plus complète, d’autant que l’iPhone 17 standard dispose désormais d’un écran à 120 Hz. Apple continue néanmoins de commercialiser des appareils OLED limités à 60 Hz, à l’image de l’iPhone 17e. Le futur iPad mini pourrait donc, à son tour, conserver cette fréquence.
Samsung aurait déjà lancé la production des écrans OLED
L’informateur ajoute que l’iPad mini 8 serait déjà en production de masse sur la ligne A2 de génération 5.5 de Samsung Display, installée sur le campus d’Asan, en Corée du Sud. Cette affirmation rejoint un rapport publié fin juin par le média coréen ETNews, qui faisait lui aussi état d’une fabrication en cours dans une usine de Samsung. Cette information ne permet toutefois pas de confirmer la nature exacte de la dalle. La ligne A2 produisant aussi bien des panneaux LTPS que LTPO, cette information ne permet pas de déterminer avec certitude la technologie retenue pour l’iPad mini 8.
La date de sortie du prochain modèle reste encore inconnue à ce jour. Les informations disponibles évoquent néanmoins un lancement vers la fin de l’année 2026.