Les iPad Pro reposent sur des dalles OLED LTPO à deux couches, capables de faire varier automatiquement leur fréquence de rafraîchissement entre 10 et 120 Hz grâce à ProMotion. Le LTPS fonctionne différemment : il est généralement associé à une fréquence fixe et offre une luminosité inférieure à celle des panneaux LTPO. Si cette information se confirme, l’iPad mini 8 resterait alors limité à 60 Hz, comme son prédécesseur équipé d’un écran LCD. Le passage à l’OLED lui permettrait néanmoins de profiter d’un contraste plus élevé, de noirs plus profonds et d’une meilleure efficacité énergétique.

L’absence de ProMotion pourrait toutefois décevoir ceux qui espéraient une évolution plus complète, d’autant que l’iPhone 17 standard dispose désormais d’un écran à 120 Hz. Apple continue néanmoins de commercialiser des appareils OLED limités à 60 Hz, à l’image de l’iPhone 17e. Le futur iPad mini pourrait donc, à son tour, conserver cette fréquence.