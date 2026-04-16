Le média ET News révèle que Samsung Display prépare le terrain pour une production massive de panneaux OLED dédiés à l'iPad Air. Le démarrage interviendrait fin 2026 ou autour de janvier 2027, selon des sources industrielles citées par le média coréen. Cette planification coïncide avec un lancement commercial programmé pour la première moitié de l'année prochaine.

Les sources de la chaîne d'approvisionnement pointent mars ou mai 2027 comme fenêtres de sortie probables. Un timing qui permet d'affiner les attentes, puisque les récents rapports situaient l'arrivée de cette version OLED au plus tôt en 2027, sans plus de précision sur le trimestre. Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg reconnu pour ses informations sur Apple, avait quant à lui confirmé que l'iPad mini inaugurerait cette transition avant l'iPad Air, avec une conception résistante à l'eau en prime.