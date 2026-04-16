Apple accélérerait son calendrier pour intégrer des écrans OLED à sa gamme de tablettes intermédiaires. Selon plusieurs informations issues de la chaîne d’approvisionnement, le lancement de l’iPad Air OLED pourrait intervenir dès le début de l’année prochaine.
Les prévisions divergeaient jusqu'ici sur le moment où l'iPad Air adopterait l'affichage OLED. Certaines sources tablaient sur 2026, tandis que d'autres repoussaient l'échéance à 2027 voire au-delà. Un rapport issu de la chaîne d'approvisionnement vient désormais trancher la question. Samsung Display s'apprêterait à lancer la fabrication en série des dalles OLED destinées à la tablette californienne. La commercialisation est dorénavant envisagée entre mars et mai prochains, soit bien avant les estimations les plus pessimistes.
iPad Air OLED : Samsung produira les dalles dès janvier 2027
Le média ET News révèle que Samsung Display prépare le terrain pour une production massive de panneaux OLED dédiés à l'iPad Air. Le démarrage interviendrait fin 2026 ou autour de janvier 2027, selon des sources industrielles citées par le média coréen. Cette planification coïncide avec un lancement commercial programmé pour la première moitié de l'année prochaine.
Les sources de la chaîne d'approvisionnement pointent mars ou mai 2027 comme fenêtres de sortie probables. Un timing qui permet d'affiner les attentes, puisque les récents rapports situaient l'arrivée de cette version OLED au plus tôt en 2027, sans plus de précision sur le trimestre. Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg reconnu pour ses informations sur Apple, avait quant à lui confirmé que l'iPad mini inaugurerait cette transition avant l'iPad Air, avec une conception résistante à l'eau en prime.
Un positionnement distinct de l’iPad Pro
Que les choses soient claires : la dalle OLED embarquée ne rivalisera pas avec celle de l'iPad Pro. Samsung fabriquerait des panneaux aux spécifications inférieures par rapport aux modèles haut de gamme de la tablette californienne. Une stratégie logique pour maintenir une différenciation claire entre les gammes, l'iPad Air M4 actuel occupant déjà une position intermédiaire entre le modèle d'entrée de gamme et la variante Pro.
La firme de Cupertino gardera vraisemblablement certaines technologies exclusives à sa tablette premium. Le ProMotion, qui autorise un taux de rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz, devrait rester l'apanage de l'iPad Pro. Une limite que beaucoup d'utilisateurs jugeront regrettable, voire peut-être même rédhibitoire pour certains, mais qui permet au constructeur de justifier l'écart de prix entre ses deux gammes.