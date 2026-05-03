L'iPad d'entrée de gamme attendrait lui aussi son tour. Les observateurs tablaient sur une sortie en mars, mais Apple s'est contenté de dévoiler un nouvel iPad Air sans toucher au reste de la gamme. Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg réputé pour ses sources internes fiables, maintient qu'un lancement aura lieu cette année, sans plus de précision pour l'instant.

La principale nouveauté tiendrait dans l'intégration d'une puce A18. Ce processeur marquerait l'arrivée d'Apple Intelligence sur le modèle le plus accessible de la gamme. Jusqu'à présent, les fonctions d'intelligence artificielle maison restaient cantonnées à l'iPad mini et aux appareils haut de gamme. iOS et iPadOS 27, attendus cet automne, devraient placer l'IA au centre de leur proposition. L'iPad de base pourrait donc profiter pleinement de ces évolutions logicielles dès son lancement, en plus d'un potentiel changement de nom.

Pour le reste, aucun bouleversement à prévoir. Le design, la taille d'écran et les autres spécifications techniques devraient rester inchangés. Quant à l'iPad Pro équipé de la puce M5, aucune mise à jour n'est prévue avant 2027.