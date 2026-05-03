La gamme de tablettes d’Apple pourrait s’enrichir de deux modèles remis au goût du jour d’ici la fin de l’année. D’après les dernières rumeurs, les évolutions porteraient surtout sur l’affichage pour l’iPad mini et sur la compatibilité avec Apple Intelligence pour le modèle d’entrée de gamme.
L'été approche, et, avec lui, son lot d'annonces logicielles. Cependant, Apple n'en a pas encore fini avec le matériel pour 2026. Plus de quinze nouveaux produits circuleraient dans les cartons de la firme californienne pour une sortie d'ici la fin de l'année. Parmi eux, deux tablettes : l'iPad mini et le modèle d'entrée de gamme. Les rumeurs convergent vers des améliorations ciblées plutôt que des refontes complètes. Bloomberg et d'autres médias spécialisés ont livré les premières indiscrétions sur ce qui attend les utilisateurs.
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L'iPad mini passerait enfin à l'OLED
Moins populaire que ses grands frères, l'iPad mini conserve néanmoins une base d'utilisateurs fidèles. Cette version compacte gagnerait un écran OLED, remplaçant enfin la dalle LCD qui cristallise les principales critiques depuis des années. Le fameux effet de « jelly scrolling », ce décalage visuel gênant lors du défilement, a été atténué sur le modèle actuel sans totalement disparaître. L'adoption de l'OLED devrait une bonne fois pour toutes tourner la page, surtout si Apple reprend la technologie Tandem OLED déjà présente sur l'iPad Pro.
Le mini embarque actuellement une puce A17 Pro qui supporte déjà Apple Intelligence. La nouvelle mouture pourrait monter d'un cran avec une puce A19. Une résistance à l'eau renforcée circule également parmi les prédictions, bien que ce point reste moins documenté que le changement d'écran.
Le modèle de base rejoint le train de l'IA
L'iPad d'entrée de gamme attendrait lui aussi son tour. Les observateurs tablaient sur une sortie en mars, mais Apple s'est contenté de dévoiler un nouvel iPad Air sans toucher au reste de la gamme. Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg réputé pour ses sources internes fiables, maintient qu'un lancement aura lieu cette année, sans plus de précision pour l'instant.
La principale nouveauté tiendrait dans l'intégration d'une puce A18. Ce processeur marquerait l'arrivée d'Apple Intelligence sur le modèle le plus accessible de la gamme. Jusqu'à présent, les fonctions d'intelligence artificielle maison restaient cantonnées à l'iPad mini et aux appareils haut de gamme. iOS et iPadOS 27, attendus cet automne, devraient placer l'IA au centre de leur proposition. L'iPad de base pourrait donc profiter pleinement de ces évolutions logicielles dès son lancement, en plus d'un potentiel changement de nom.
Pour le reste, aucun bouleversement à prévoir. Le design, la taille d'écran et les autres spécifications techniques devraient rester inchangés. Quant à l'iPad Pro équipé de la puce M5, aucune mise à jour n'est prévue avant 2027.