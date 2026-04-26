Du MacBook Neo à l'abandon du sigle SE pour l'iPhone, Apple a multiplié les changements dans sa nomenclature ces derniers mois. Une récente interview de deux dirigeants du groupe laisse désormais penser que la tablette d'entrée de gamme pourrait à son tour suivre le même chemin.
Plus d'un an s'est écoulé depuis la sortie du dernier modèle d'entrée de gamme équipé d'une puce A16. Apple devrait logiquement commercialiser une version actualisée de son iPad avec processeur A18 dans les prochains mois. Mais, la vraie question qui nous intéresse aujourd'hui est : comment l'entreprise californienne baptisera-t-elle ce produit ? La tablette d'entrée de gamme a toujours souffert d'un flou dans sa dénomination et cela pourrait (enfin) bientôt changer.
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iPad : Apple cherche une identité plus claire pour ses modèles d’entrée de gamme
Longtemps, Apple a opté pour une logique simple en numérotant les générations successives de sa tablette. Cette approche a perduré jusqu’à la dixième version, équipée d’une puce A14. Par la suite, la marque californienne a abandonné cette numérotation au profit d’un intitulé plus direct, simplement associé à la puce embarquée.
Ce changement n’a toutefois pas totalement clarifié la position du produit dans la gamme. En parallèle, Apple a récemment introduit une nouvelle logique avec le lancement du MacBook Neo. Lors d’un entretien accordé à Tom’s Guide, les dirigeants John Ternus et Greg Joswiak ont expliqué ce choix. Ce dernier précise : « Nous voulions lui donner une identité. […] Quelque chose de court, percutant, qui s’inscrive aux côtés des Air et Pro, tout en évoquant la nouveauté. Neo signifie littéralement nouveau, ou réinvention. ».
Cette volonté de clarifier l’identité des produits semble désormais s’étendre à l’ensemble de la gamme, et l’iPad pourrait bien suivre ce mouvement.
Vers un « iPad Neo » ?
Compte tenu de ces éléments, l’hypothèse d’un changement de nom pour le prochain iPad a de quoi prendre de l’ampleur. L’idée d’une appellation inspirée du MacBook Neo pour le modèle d'entrée de gamme circule désormais sur la Toile, suggérant une possible adoption du terme « Neo » pour la tablette. On se souvient qu'Apple a déjà amorcé ce virage sur ses smartphones en délaissant l’appellation « SE » au profit de noms comme « iPhone 16e » et « iPhone 17e », censés mieux refléter la place du produit dans la gamme. L’objectif est d’éviter les appellations jugées floues et d’offrir davantage de lisibilité aux utilisateurs.
Un élément vient toutefois nuancer cette éventualité. En effet, comme nous l'évoquions dans un précédent article, le futur modèle attendu ne marquerait pas de rupture majeure sur le plan du design. Cette continuité pourrait donc inciter Apple à conserver temporairement l’appellation actuelle, en attendant une refonte plus profonde de l'iPad d'entrée de gamme.