Longtemps, Apple a opté pour une logique simple en numérotant les générations successives de sa tablette. Cette approche a perduré jusqu’à la dixième version, équipée d’une puce A14. Par la suite, la marque californienne a abandonné cette numérotation au profit d’un intitulé plus direct, simplement associé à la puce embarquée.

Ce changement n’a toutefois pas totalement clarifié la position du produit dans la gamme. En parallèle, Apple a récemment introduit une nouvelle logique avec le lancement du MacBook Neo. Lors d’un entretien accordé à Tom’s Guide, les dirigeants John Ternus et Greg Joswiak ont expliqué ce choix. Ce dernier précise : « Nous voulions lui donner une identité. […] Quelque chose de court, percutant, qui s’inscrive aux côtés des Air et Pro, tout en évoquant la nouveauté. Neo signifie littéralement nouveau, ou réinvention. ».

Cette volonté de clarifier l’identité des produits semble désormais s’étendre à l’ensemble de la gamme, et l’iPad pourrait bien suivre ce mouvement.