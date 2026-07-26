Apple s'apprêterait à lever l'une des dernières limitations de sa gamme de tablettes. Pour la première fois, un iPad pourrait recevoir une certification de résistance à l'eau, une caractéristique jusqu'alors absente de l'ensemble de la gamme.
Jusqu'à aujourd'hui encore, aucun iPad n'a jamais résisté à l'eau. Mais à en croire les récentes affirmations de Mark Gurman de Bloomberg, Apple pourrait y remédier dès cette année avec le prochain iPad mini, attendu en octobre prochain. Une certification d'étanchéité constituerait une première absolue pour la gamme, dont aucun modèle n'a jamais officiellement bénéficié. Trois autres évolutions importantes devraient accompagner ce changement : un écran OLED, un nouveau processeur et une dalle agrandie.
iPad mini 8 : une technologie audio repensée pour éliminer les entrées d'eau
Pour atteindre cet objectif, Apple aurait conçu un système audio par vibration. Plutôt que des grilles de haut-parleurs classiques, l'un des principaux points d'entrée pour l'eau et la poussière, le son serait émis directement depuis les surfaces planes du châssis, certaines parties de la coque fonctionnant comme une membrane acoustique. Le principe repose sur un brevet déposé par Apple dès 2014, qui décrivait alors un système de panneaux actionnés mécaniquement pour produire du son sans grille.
Cette approche diffère de celle retenue sur l'iPhone, dont l'étanchéité repose sur des joints et des adhésifs scellant les ouvertures. Le niveau de certification IP du futur iPad mini reste inconnu à ce stade. Pour référence, l'iPhone affiche un indice IP68, autorisant une immersion jusqu'à six mètres de profondeur pendant trente minutes.
OLED, nouveau processeur et lancement en octobre
L'écran de l'iPad mini de huitième génération devrait vraisemblablement passer à la technologie OLED. Le mini deviendrait ainsi le deuxième iPad à adopter cette dalle après l'iPad Pro, avec un meilleur contraste, des noirs profonds et une consommation énergétique réduite par rapport à l'écran LCD de l'iPad mini 7. Selon une source coréenne, il s'agirait d'un panneau LTPS de 8,4 pouces cadencé à 60 Hz, ce qui exclurait la technologie ProMotion.
Samsung Display aurait déjà lancé la production en masse des dalles OLED destinées à cet appareil, un signal qui concorde avec une commercialisation à l'automne. Sur le plan du processeur, les indices divergent : du code publié accidentellement par Apple pointait vers la puce A19 Pro équipant l'iPhone Air, quand d'autres données issues d'un kit de débogage macOS suggèrent plutôt une puce A20 Pro encore inédite. Affaire à suivre.
Pour mémoire, la commercialisation du dernier iPad mini remonte à octobre 2024. Ce dernier embarquait la puce A17 Pro et demeurait déjà compatible avec les fonctionnalités Apple Intelligence.