L'écran de l'iPad mini de huitième génération devrait vraisemblablement passer à la technologie OLED. Le mini deviendrait ainsi le deuxième iPad à adopter cette dalle après l'iPad Pro, avec un meilleur contraste, des noirs profonds et une consommation énergétique réduite par rapport à l'écran LCD de l'iPad mini 7. Selon une source coréenne, il s'agirait d'un panneau LTPS de 8,4 pouces cadencé à 60 Hz, ce qui exclurait la technologie ProMotion.

Samsung Display aurait déjà lancé la production en masse des dalles OLED destinées à cet appareil, un signal qui concorde avec une commercialisation à l'automne. Sur le plan du processeur, les indices divergent : du code publié accidentellement par Apple pointait vers la puce A19 Pro équipant l'iPhone Air, quand d'autres données issues d'un kit de débogage macOS suggèrent plutôt une puce A20 Pro encore inédite. Affaire à suivre.

Pour mémoire, la commercialisation du dernier iPad mini remonte à octobre 2024. Ce dernier embarquait la puce A17 Pro et demeurait déjà compatible avec les fonctionnalités Apple Intelligence.