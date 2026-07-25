Un juge américain a accordé son approbation à l'accord conclu entre Apple et les plaignants d'un recours collectif lié aux promesses non tenues de Siri. Les propriétaires de certains modèles d'iPhone pourraient percevoir jusqu'à 95 dollars dans les mois à venir.
Juin 2024, Apple dévoile une version revampée de Siri, propulsée par l'Apple Intelligence, avec l'ambition de comprendre le contexte personnel de l'utilisateur, de lire en temps réel le contenu affiché à l'écran et de s'intégrer en profondeur aux applications tierces. La firme ne lésine pas sur la communication et multiplie les présentations officielles, les pages dédiées sur son site ainsi que les spots télévisés.
Neuf mois plus tard, en mars 2025, Apple repousse le lancement de cette version personnalisée à une date indéterminée. La réaction ne se fait pas attendre : un recours collectif pour publicité mensongère est alors déposé. La conclusion arrive sous la forme d'un accord de 250 millions de dollars, dont un tribunal a accordé l'approbation préliminaire le 17 juillet dernier.
Quels utilisateurs d'iPhone sont concernés ?
Deux conditions déterminent l'éligibilité : résider aux États-Unis et avoir acheté l'un des modèles concernés entre le 10 juin 2024 et le 29 mars 2025. La liste couvre l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 15 Pro Max, ainsi que l'ensemble de la gamme iPhone 16, y compris donc les modèles 16e, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max.
Chaque demande éligible ouvre droit à un versement de 25 dollars par appareil. Ce montant peut monter jusqu'à 95 dollars si le nombre total de réclamations déposées reste inférieur aux projections. Aucune démarche n'est nécessaire pour le moment : le site dédié au règlement n'est pas encore en ligne.
Comment et quand soumettre une demande ?
Les personnes éligibles recevront une notification par e-mail dans les 45 jours suivant l'approbation préliminaire du tribunal. Ceux qui ne recevraient pas ce courrier, mais remplissent les critères, restent néanmoins éligibles. Des justificatifs seront probablement demandés (preuve d'achat ou numéro de série de l'appareil), mais les exigences exactes seront précisées sur le site de réclamation une fois celui-ci accessible.
Apple a justifié sa décision de conclure cet accord par la volonté de se concentrer sur « la livraison des produits et services les plus innovants ». La firme a depuis présenté Siri AI lors de la WWDC 2026 le mois dernier. La version remaniée de l'assistant est testable sur la bêta développeur d'iOS 27, une bêta publique devant suivre ce mois-ci. Le déploiement général est attendu en septembre, réservé aux propriétaires d'iPhone 15 Pro et d'appareils plus récents.