Juin 2024, Apple dévoile une version revampée de Siri, propulsée par l'Apple Intelligence, avec l'ambition de comprendre le contexte personnel de l'utilisateur, de lire en temps réel le contenu affiché à l'écran et de s'intégrer en profondeur aux applications tierces. La firme ne lésine pas sur la communication et multiplie les présentations officielles, les pages dédiées sur son site ainsi que les spots télévisés.

Neuf mois plus tard, en mars 2025, Apple repousse le lancement de cette version personnalisée à une date indéterminée. La réaction ne se fait pas attendre : un recours collectif pour publicité mensongère est alors déposé. La conclusion arrive sous la forme d'un accord de 250 millions de dollars, dont un tribunal a accordé l'approbation préliminaire le 17 juillet dernier.