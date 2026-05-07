Aux États-Unis, plusieurs d’entre eux ont ainsi déposé un recours collectif. Ils accusent le géant californien d’avoir « promu des capacités d'IA qui n'existaient pas au moment des annonces, n'existent pas aujourd'hui, et n'existeront pas avant deux ans ou plus ». Les plaignants pointent notamment les campagnes télévisées mettant en scène Bella Ramsey, actrice des séries Game of Thrones et The Last of Us, finalement retirées une fois le retard de Siri officiellement confirmé.