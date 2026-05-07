Apple a accepté de verser 250 millions de dollars pour solder une affaire l’accusant d’avoir vendu l’iPhone sur la promesse de fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) qui n’existaient pas encore. Un aveu implicite de publicité mensongère ?
Souvenez-vous. Lors de la WWDC 2024, Apple dévoilait Apple Intelligence et promettait une refonte totale de Siri, propulsée par l’IA générative. L’assistant serait prochainement capable de naviguer entre les applications, de comprendre le contexte personnel de l’utilisateur et d’agir en son nom. Problème, cette version n’est toujours pas arrivée, de quoi agacer de nombreux usagers de la marque à la pomme.
La promotion de fonctionnalités qui n’existaient pas
Aux États-Unis, plusieurs d’entre eux ont ainsi déposé un recours collectif. Ils accusent le géant californien d’avoir « promu des capacités d'IA qui n'existaient pas au moment des annonces, n'existent pas aujourd'hui, et n'existeront pas avant deux ans ou plus ». Les plaignants pointent notamment les campagnes télévisées mettant en scène Bella Ramsey, actrice des séries Game of Thrones et The Last of Us, finalement retirées une fois le retard de Siri officiellement confirmé.
Concrètement, Apple aurait créé « une attente claire et raisonnable » chez les consommateurs, qui ont acheté un appareil en croyant acquérir des fonctionnalités d’IA avancées, alors qu’ils n’ont eu droit qu’à une version « significativement limitée, voire totalement absente » d’Apple Intelligence.
Plutôt que de poursuivre la procédure, la société a choisi de régler l’affaire à l’amiable pour 250 millions de dollars. Le règlement proposé concerne les acheteurs américains d’iPhone 15 Pro et de tous les modèles d'iPhone 16 ayant acheté leur appareil entre le 10 juin 2024 et le 29 mars 2025. Chaque client éligible pourrait recevoir jusqu’à 95 dollars par appareil.
Apple veut « se concentrer sur ce qu’elle fait le mieux »
La firme de Cupertino, elle, n’admet aucune faute. « Depuis le lancement d’Apple Intelligence, nous avons mis en place des dizaines de fonctionnalités disponibles dans de nombreuses langues, intégrées à l’ensemble des plateformes Apple, adaptées aux activités quotidiennes des utilisateurs et conçues dans le respect de la confidentialité à chaque étape », étaye-t-elle dans un communiqué.
« Apple a conclu un accord à l’amiable pour régler les litiges liés à la disponibilité de deux fonctionnalités supplémentaires. Nous avons réglé cette affaire afin de pouvoir continuer à nous concentrer sur ce que nous faisons le mieux : proposer à nos utilisateurs les produits et services les plus innovants », poursuit-elle.
L’entreprise est désormais attendue au tournant, notamment car elle a conclu un accord majeur avec Google pour que Gemini alimente les futures fonctionnalités d’IA de l’iPhone. Des rumeurs évoquent même la possibilité qu’iOS 27 permette aux utilisateurs de choisir eux-mêmes leur modèle d'IA parmi plusieurs options tierces.