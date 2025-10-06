La procédure judiciaire, confiée à l’Office anti-cybercriminalité (OFAC), fait suite à une plainte déposée en février par la Ligue des droits de l’Homme. Celle-ci s’appuie sur les révélations de Thomas Le Bonniec, qui alerte depuis plusieurs années sur les dérives du programme d’amélioration de Siri. Le lanceur d’alerte espère que l’enquête permettra enfin de faire toute la lumière sur ces pratiques : « Il faut savoir combien d’enregistrements ont été réalisés depuis 2014, combien de personnes ont été affectées, et où sont stockées ces données », a-t-il déclaré à Politico, qui révèle l'existence de cette procédure.

Le dossier français relance une polémique déjà ancienne. Une action collective similaire avait été initiée aux États-Unis en 2019. Apple y avait finalement accepté, fin 2024, de verser 95 millions de dollars pour clore les poursuites intentées par des consommateurs américains, tout en continuant de nier les allégations présentes dans la plainte. En France, une procédure collective a également été engagée cette année par l’avocat et ancien député Julien Bayou, qui appelle les utilisateurs d’iPhone à se joindre au recours.

Avant de se tourner vers la justice, Thomas Le Bonniec avait saisi plusieurs autorités de protection des données, dont la Cnil en France et son équivalent irlandais, sans succès. Cette dernière, pourtant compétente pour les dossiers européens impliquant Apple, avait classé le signalement sans suite en 2022.