Le prochain iPad mini pourrait coûter nettement plus cher, avec un tarif proche de 799 dollars évoqué aux États-Unis. Son passage attendu à l’OLED s’accompagnerait d’autres nouveautés, mais plusieurs caractéristiques restent à confirmer.
Un petit iPad ne signifie pas forcément une petite facture. Ceux qui attendent le passage du mini à l’OLED pourraient découvrir une tablette plus ambitieuse, mais aussi sensiblement moins accessible. Le format compact reste son principal attrait : on le choisit pour lire, consulter des documents ou regarder une vidéo sans transporter un grand écran. Avec cette nouvelle génération, Apple pourrait faire payer ce choix beaucoup plus cher. Et pour les propriétaires d’un modèle récent, la question sera moins de savoir si le nouvel écran est meilleur que de déterminer si les progrès justifient de repasser à la caisse.
Un prix qui pourrait grimper de 200 dollars
Si l’on en croit le toujours bien informé Mark Gurman dans sa newsletter Power On pour Bloomberg, le prochain iPad mini pourrait approcher les 799 dollars aux États-Unis. Le modèle actuel y démarre à 599 dollars pour 128 Go. L’écart atteindrait donc 200 dollars, soit une hausse d’environ un tiers du prix de départ si cette estimation se confirme.
À ce niveau, le mini dépasserait le tarif d’entrée de l’iPad Air 11 pouces dans la gamme américaine décrite par 9to5Mac. Le choix d’une petite tablette ne permettrait donc pas nécessairement de dépenser moins. Apple miserait davantage sur les utilisateurs attachés à ce format, prêts à payer pour conserver un appareil compact. Pour rappel, en France l’iPad mini démarre aujourd’hui à 698 € dans sa version de base.
Petit lot de consolation : le stockage de base pourrait augmenter, passant possiblement de 128 à 256 Go. Cela pourrait rendre l’écart plus acceptable à configuration équivalente, sans empêcher une augmentation du budget nécessaire pour acheter le premier modèle de la gamme.
Pour ceux qui utilisent surtout leur tablette pour la lecture, la navigation ou la vidéo, une telle hausse de prix rendrait le renouvellement moins évident. Ces usages ne réclament pas systématiquement le dernier processeur disponible. L’écran devra donc constituer un progrès suffisamment convaincant pour que le supplément ne repose pas seulement sur une fiche technique plus musclée.
L’OLED attendu, mais pas forcément l’écran d’un iPad Pro
Le passage à l’OLED était déjà évoqué pour une arrivée de l’iPad mini à l’automne. La tablette pourrait également adopter des bordures plus fines et des haut-parleurs améliorés. De son côté, 9to5Mac estime qu’elle pourrait recevoir la puce A20 Pro de l’iPhone 18 Pro, une hypothèse qui reste à confirmer.
Mais l’OLED ne répond pas à toutes les questions. Rien ne permet encore d’affirmer que le mini reprendra la technologie Tandem OLED des iPad Pro. La présence de ProMotion à 120 Hz reste elle aussi incertaine, avec des informations contradictoires. Une précédente rumeur envisageait même une dalle limitée à 60 Hz.
C'est un détail qui pourrait peser lourd dans l’appréciation du prix. Pour un utilisateur habitué au 120 Hz sur son téléphone ou sa tablette, l’amélioration du contraste ne compense pas automatiquement l’absence de fluidité supplémentaire. Il faudra examiner les spécifications de la dalle dans leur ensemble, plutôt que considérer le seul mot « OLED » comme une garantie de montée en gamme complète.
La présentation serait attendue plus tard ce mois-ci, possiblement à la toute fin octobre, aux côtés de nouveaux MacBook Pro OLED. Pour les amateurs de la tablette au format mini, le rendez-vous pourrait donc apporter autant de réponses que d’hésitations.