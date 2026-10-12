Si l’on en croit le toujours bien informé Mark Gurman dans sa newsletter Power On pour Bloomberg, le prochain iPad mini pourrait approcher les 799 dollars aux États-Unis. Le modèle actuel y démarre à 599 dollars pour 128 Go. L’écart atteindrait donc 200 dollars, soit une hausse d’environ un tiers du prix de départ si cette estimation se confirme.

À ce niveau, le mini dépasserait le tarif d’entrée de l’iPad Air 11 pouces dans la gamme américaine décrite par 9to5Mac. Le choix d’une petite tablette ne permettrait donc pas nécessairement de dépenser moins. Apple miserait davantage sur les utilisateurs attachés à ce format, prêts à payer pour conserver un appareil compact. Pour rappel, en France l’iPad mini démarre aujourd’hui à 698 € dans sa version de base.

Petit lot de consolation : le stockage de base pourrait augmenter, passant possiblement de 128 à 256 Go. Cela pourrait rendre l’écart plus acceptable à configuration équivalente, sans empêcher une augmentation du budget nécessaire pour acheter le premier modèle de la gamme.

Pour ceux qui utilisent surtout leur tablette pour la lecture, la navigation ou la vidéo, une telle hausse de prix rendrait le renouvellement moins évident. Ces usages ne réclament pas systématiquement le dernier processeur disponible. L’écran devra donc constituer un progrès suffisamment convaincant pour que le supplément ne repose pas seulement sur une fiche technique plus musclée.