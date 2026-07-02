Selon Bloomberg, Apple teste actuellement quatre nouveaux modèles d’iPad Pro attendus au printemps 2027, ainsi qu’un MacBook Pro d’entrée de gamme entièrement redessiné, prévu dès le premier semestre.
L’année 2027 s’annonce déjà comme un rendez-vous majeur pour Apple, et les indices continuent de s’accumuler. Après les révélations sur une potentielle année record en termes de nouveautés, un article de Bloomberg apporte des précisions supplémentaires sur deux gammes clés : l’iPad Pro et le MacBook Pro. Entre puces plus rapides, refonte du design d’entrée de gamme et accélération inédite du calendrier des processeurs, la feuille de route dessinée par ces informations confirme l’ambition de la marque à la pomme pour l’année à venir.
Sponsorisé
Vous conservez l’électricité solaire produite en trop pendant la journée pour la réutiliser lorsque vos besoins augmentent.
Sponsorisé
Quatre iPad Pro en préparation, un design familier
Apple testerait actuellement quatre nouveaux modèles d’iPad Pro, qui conserveraient les tailles d’écran actuelles de 11 et 13 pouces. Leur arrivée est planifiée pour le printemps 2027. Les évolutions se concentreraient principalement sur des améliorations internes, à commencer par des puces plus véloces. Apple aurait également testé un système de refroidissement par chambre à vapeur, destiné à améliorer les performances soutenues et à limiter la surchauffe lors d’usages intensifs.
La dernière mise à jour de la gamme remonte à octobre 2025, avec l’introduction de la puce M5. Plus récemment, Apple a relevé le tarif de départ du modèle 11 pouces, désormais fixé à 1 319 euros contre 1 119 euros auparavant, tandis que la version 13 pouces est passée de 1 469 à 1 669 euros.
Des rumeurs évoquaient par le passé un iPad Pro pliable prévu pour 2027, doté d’un écran nettement plus grand de 18,8 pouces. Les quatre modèles actuellement testés semblent toutefois correspondre à un renouvellement classique de la gamme existante, plutôt qu’à ce format inédit.
Un MacBook Pro d’entrée de gamme repensé, la puce M7 en avance
Concernant le MacBook Pro le plus abordable, Bloomberg évoque un modèle répondant au nom de code K104, dont le lancement pourrait intervenir dès le premier semestre 2027. Cet ordinateur portable de 14 pouces adopterait un nouveau design, aligné sur celui préparé pour les MacBook haut de gamme à écran tactile attendus entre la fin de cette année et le début de la suivante. L’article précise également qu’Apple avait déjà achevé, plusieurs mois auparavant, le développement d’un autre MacBook Pro d’entrée de gamme rafraîchi, baptisé J804, qui conserverait le design actuel tout en intégrant une nouvelle puce M6 de base.
Autre information qui a son importance : Apple viserait un lancement du processeur M7 dès le premier semestre 2027, accélérant ainsi la transition depuis la génération M6, qui débarquerait quelques mois avant, à la rentrée 2026. Un calendrier plus rapide que d’ordinaire qui s’expliquerait par les capacités des puces M7 en matière d’intelligence artificielle. Apple n’attendrait pas une année complète pour proposer ses nouveaux processeurs, mieux armés pour Siri AI, Apple Intelligence et les besoins de ses consommateurs en matière d’IA générative.
L'’article rappelle enfin que les pénuries persistantes de mémoire et de composants pourraient encore perturber cette feuille de route. Si Apple parvient néanmoins à tenir ses délais, ces nouveautés viendraient s’ajouter à ce qui est déjà pressenti comme la plus grande année produit de l’histoire de la marque.