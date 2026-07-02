Apple testerait actuellement quatre nouveaux modèles d’iPad Pro, qui conserveraient les tailles d’écran actuelles de 11 et 13 pouces. Leur arrivée est planifiée pour le printemps 2027. Les évolutions se concentreraient principalement sur des améliorations internes, à commencer par des puces plus véloces. Apple aurait également testé un système de refroidissement par chambre à vapeur, destiné à améliorer les performances soutenues et à limiter la surchauffe lors d’usages intensifs.

La dernière mise à jour de la gamme remonte à octobre 2025, avec l’introduction de la puce M5. Plus récemment, Apple a relevé le tarif de départ du modèle 11 pouces, désormais fixé à 1 319 euros contre 1 119 euros auparavant, tandis que la version 13 pouces est passée de 1 469 à 1 669 euros.

Des rumeurs évoquaient par le passé un iPad Pro pliable prévu pour 2027, doté d’un écran nettement plus grand de 18,8 pouces. Les quatre modèles actuellement testés semblent toutefois correspondre à un renouvellement classique de la gamme existante, plutôt qu’à ce format inédit.