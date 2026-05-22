Ces dernières semaines, l’avenir de l’iPad pliable semblait particulièrement incertain. Un précédent rapport évoquait la possibilité qu’Apple laisse finalement ce produit au stade de prototype, alors même que l’appareil aurait occupé une place importante dans les réflexions internes du groupe à la pomme. Selon les informations relayées par Bloomberg, le calendrier aurait déjà glissé de 2028 à 2029 en raison, notamment, de contraintes liées au poids et à l’écran.

Un nouveau bruit de couloir vient toutefois brouiller les pistes. D’après Digital Chat Station, le projet ne serait pas abandonné. Apple poursuivrait bien le développement de cette grande tablette pliable avec une approche semblable à celle attendue sur son premier iPhone pliant, désormais désigné sous le nom d’iPhone Ultra.