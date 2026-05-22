Alors qu’on le pensait peut-être rangé au rayon des concepts trop ambitieux, le grand iPad pliable d’Apple referait surface. Le projet serait toujours sur les rails, avec une charnière héritée du futur iPhone Ultra pour tenter d’effacer l’un des défauts les plus visibles des écrans pliants.
Ces dernières semaines, l’avenir de l’iPad pliable semblait particulièrement incertain. Un précédent rapport évoquait la possibilité qu’Apple laisse finalement ce produit au stade de prototype, alors même que l’appareil aurait occupé une place importante dans les réflexions internes du groupe à la pomme. Selon les informations relayées par Bloomberg, le calendrier aurait déjà glissé de 2028 à 2029 en raison, notamment, de contraintes liées au poids et à l’écran.
Un nouveau bruit de couloir vient toutefois brouiller les pistes. D’après Digital Chat Station, le projet ne serait pas abandonné. Apple poursuivrait bien le développement de cette grande tablette pliable avec une approche semblable à celle attendue sur son premier iPhone pliant, désormais désigné sous le nom d’iPhone Ultra.
Apple veut gommer la pliure, même sur un écran géant
Le point le plus marquant concerne la conception de la charnière. L’iPad pliable géant reprendrait le même principe que celui prévu pour le futur iPhone Ultra, avec l’objectif de réduire au maximum la pliure visible au centre de l’écran. Cette recherche d’un affichage plus propre reste l’un des défis majeurs des appareils pliants, en particulier sur une dalle de très grande taille.
Comme rapporté par nos confrères de MacRumors, Digital Chat Station laisse entendre qu’Apple viserait un nouveau segment, celui des tablettes pliables géantes. L’appareil ne serait donc pas seulement un iPad classique doté d’un écran flexible, mais un produit pensé pour offrir une surface d’affichage bien plus vaste une fois ouvert.
Les précédentes informations évoquaient une dalle OLED de 18 pouces fournie par Samsung. Une fois replié, l’appareil ressemblerait à un MacBook avec une coque en aluminium et sans écran externe. Déplié, il offrirait un format proche de celui d’un MacBook Air 13 pouces, mais sans clavier physique.
Un iPad XXL qui doit encore perdre du poids
Pour l'heure, le projet reste néanmoins loin d’une commercialisation imminente. D'après les dernières informations, les prototypes actuels pèseraient près de 1,6 kg. C’est nettement plus qu’un iPad Pro actuel, ce qui pourrait quelque peu compliquer l'utilisation au quotidien.
Reste par ailleurs un autre point très concret à préciser : comment utiliser confortablement un tel format pour écrire ? Sans clavier physique intégré, l’appareil viendrait marcher sur les plates-bandes du Mac, tout en conservant l’ADN tactile de l’iPad. C’est précisément cette ambiguïté qui alimente les différentes appellations autour du projet, entre iPad pliable et MacBook entièrement composé d’un écran.
De toute évidence, le prix pourrait lui aussi peser lourd dans l’équation. Avec un écran OLED pliable de 18 pouces, le produit s’annoncerait coûteux à fabriquer. Si les composants ne deviennent pas moins chers d’ici là, son tarif pourrait atteindre environ 3 900 dollars. De son côté, l’iPhone Ultra serait attendu à l’automne prochain aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, sauf contretemps industriel. Il proposerait enfin un écran de 5,5 pouces une fois fermé et de 7,8 pouces une fois ouvert.