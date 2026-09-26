Selon les récentes découvertes, la caméra frontale quitterait la bordure supérieure pour prendre place sur le côté lorsque la tablette est utilisée en orientation paysage. L’iPad mini rejoindrait ainsi les autres iPad récents qui ont adopté cette disposition. Une petite ouverture apparaît également en haut de l’écran, à la manière de ce que l’on retrouve sur l’iPhone. Elle serait destinée au haut-parleur.

Les boutons de volume et le bouton d’alimentation resteraient quant à eux positionnés sur la partie supérieure de la tablette. La fuite ne permet en revanche pas de connaître d’éventuelles modifications à l’arrière ou sur les tranches, les images disponibles ne montrant que la face avant de l'appareil.

Si vous suivez assidûment l'actualité autour de la marque à la pomme, vous savez déjà que d’autres évolutions avaient déjà été rapportées avant cette découverte, notamment une meilleure résistance à l’eau et un nouveau système de haut-parleurs reposant sur les vibrations. D'après Gurman, le nouvel iPad mini devrait être lancé d’ici la fin du mois d’octobre.