La prochaine génération de la petite tablette d’Apple commence à se dévoiler à travers plusieurs éléments retrouvés dans les fichiers de la marque. Une fuite confirme notamment le passage à une puce A20 Pro et révèle quelques changements dans la disposition de la caméra et du système audio.
L’iPad mini n’a pas encore été officiellement présenté, mais Apple semble avoir laissé quelques indices derrière elle. Après les leaks de l'iPad 12, des références au prochain modèle ont été découvertes dans ses fichiers par MacRumors, accompagnées d’une icône représentant la tablette. Ces éléments permettent notamment d’en apprendre davantage sur sa fiche technique et sur quelques changements de conception.
Le prochain modèle devrait ainsi conserver l’apparence générale de l’actuelle génération tout en adoptant plusieurs modifications. La plus importante se trouve toutefois à l’intérieur : l’iPad mini passerait directement à la puce A20 Pro.
L’iPad mini hériterait de la puce A20 Pro des iPhone 18 Pro
L’actuel iPad mini, lancé en octobre 2024, fonctionne avec une puce A17 Pro. Son successeur embarquerait donc une A20 Pro, soit la même génération de puce que celle utilisée par les iPhone 18 Pro. La fuite ne donne pas davantage de précisions sur les performances de la tablette, mais elle permet néanmoins de confirmer le composant qui l’animera. À cela s’ajoute par ailleurs l’arrivée tant attendue d’un écran OLED, déjà évoquée à de multiples reprises par le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman.
La prochaine tablette devrait également conserver les grandes lignes du design actuel. L’icône découverte dans les fichiers d’Apple laisse toutefois apparaître plusieurs changements au niveau de la face avant.
Une caméra déplacée et un nouveau système audio
Selon les récentes découvertes, la caméra frontale quitterait la bordure supérieure pour prendre place sur le côté lorsque la tablette est utilisée en orientation paysage. L’iPad mini rejoindrait ainsi les autres iPad récents qui ont adopté cette disposition. Une petite ouverture apparaît également en haut de l’écran, à la manière de ce que l’on retrouve sur l’iPhone. Elle serait destinée au haut-parleur.
Les boutons de volume et le bouton d’alimentation resteraient quant à eux positionnés sur la partie supérieure de la tablette. La fuite ne permet en revanche pas de connaître d’éventuelles modifications à l’arrière ou sur les tranches, les images disponibles ne montrant que la face avant de l'appareil.
Si vous suivez assidûment l'actualité autour de la marque à la pomme, vous savez déjà que d’autres évolutions avaient déjà été rapportées avant cette découverte, notamment une meilleure résistance à l’eau et un nouveau système de haut-parleurs reposant sur les vibrations. D'après Gurman, le nouvel iPad mini devrait être lancé d’ici la fin du mois d’octobre.