Le changement le plus visible devrait concerner la puce embarquée par le futur modèle d'iPad. Pour rappel, l’iPad 11 actuel embarque un A16, tandis que son successeur devrait passer au A19. Cette nouvelle génération permettra surtout à la tablette d’accéder aux fonctions d’Apple Intelligence auxquelles le modèle actuel n’a pas droit.

Apple Intelligence nécessite en effet au minimum 8 Go de mémoire vive. L’iPad 12 devrait justement disposer de cette quantité de RAM, contre 6 Go pour l’iPad 11. Le passage à 8 Go accompagne donc directement l’arrivée des fonctions d’IA d’Apple sur cette nouvelle génération.

La tablette pourra ainsi profiter des fonctions liées à Apple Intelligence et aux fonctionnalités d’IA de Siri qui demeurent absentes de l’iPad 11. Le reste de la fiche technique n’est pas encore connu dans son intégralité, notamment concernant d’éventuels nouveaux coloris, qui ne figurent pas dans le code retrouvé par Aaron Perris.