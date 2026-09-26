Des éléments repérés dans les fichiers d'Apple viennent de confirmer ce que plusieurs rumeurs laissaient entendre depuis des mois. Le prochain iPad d'entrée de gamme héritera de la puce A19, de 8 Go de RAM et d'un modem maison, de quoi accueillir enfin Apple Intelligence.
L’iPad 12 commence à se dévoiler avant même son officialisation par Apple. Des éléments découverts dans le code de la Pomme par Aaron Perris, contributeur de MacRumors, confirment la présence de plusieurs composants attendus pour la prochaine génération de la tablette. Au programme : une puce A19, 8 Go de RAM, le modem C1X et la puce réseau N1.
Une puce A19 et 8 Go de RAM pour l’iPad 12
Le changement le plus visible devrait concerner la puce embarquée par le futur modèle d'iPad. Pour rappel, l’iPad 11 actuel embarque un A16, tandis que son successeur devrait passer au A19. Cette nouvelle génération permettra surtout à la tablette d’accéder aux fonctions d’Apple Intelligence auxquelles le modèle actuel n’a pas droit.
Apple Intelligence nécessite en effet au minimum 8 Go de mémoire vive. L’iPad 12 devrait justement disposer de cette quantité de RAM, contre 6 Go pour l’iPad 11. Le passage à 8 Go accompagne donc directement l’arrivée des fonctions d’IA d’Apple sur cette nouvelle génération.
La tablette pourra ainsi profiter des fonctions liées à Apple Intelligence et aux fonctionnalités d’IA de Siri qui demeurent absentes de l’iPad 11. Le reste de la fiche technique n’est pas encore connu dans son intégralité, notamment concernant d’éventuels nouveaux coloris, qui ne figurent pas dans le code retrouvé par Aaron Perris.
Le modem C1X et la puce N1 se confirment
L’iPad 12 devrait également reprendre le modem C1X développé par Apple. Celui-ci prend en charge les réseaux 5G sous les 6 GHz et se montre plus économe que le modem Qualcomm utilisé sur l’iPad actuel. La tablette intégrera aussi la puce réseau N1 d’Apple. Elle apportera notamment la compatibilité avec le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et Thread. Le modèle disposerait donc de plusieurs composants maison pour ses connexions sans fil et son accès aux réseaux mobiles.
Cette nouvelle génération devrait arriver après l’iPad mini, dont le renouvellement est attendu avant la fin du mois d’octobre. Ce dernier doit notamment passer à l’écran OLED, comme nous l’avions déjà évoqué dans notre précédent article sur l’iPad mini.