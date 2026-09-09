Jusqu’ici, les rumeurs évoquaient une puce A17 Pro pour la prochaine Apple TV 4K. Ce choix aurait déjà permis de passer un cap par rapport à l’A15 Bionic du modèle actuel, tout en apportant la puissance nécessaire pour Apple Intelligence.

La référence « AppleTV18,1 » repérée par Aaron Perris laisse toutefois entrevoir une autre possibilité. Ce type de numérotation rappelle celui utilisé pour les iPhone 17, dont certains modèles disposent d’une puce A19, tandis que les versions Pro embarquent une A19 Pro.

Selon le chercheur, la prochaine Apple TV 4K pourrait donc être équipée de l’une ou l’autre. Dans les deux cas, la puce serait plus récente que l’A17 Pro initialement évoquée. Reste à savoir laquelle Apple retiendra. L’A19 Pro a cela dit un argument de poids : c’est la seule des deux à prendre en charge les fonctionnalités les plus avancées de Siri IA.