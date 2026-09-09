Le prochain boîtier d’Apple pourrait réserver une surprise de taille. Une référence découverte dans son code laisse entendre que l’Apple TV 4K embarquerait une puce nettement plus récente que celle évoquée jusqu’ici.
Le chercheur Aaron Perris a découvert une référence à un futur modèle d’Apple TV dans le code d’Apple : « AppleTV18,1 ». Le nouveau boîtier se fait attendre depuis un moment, puisqu’il était initialement prévu pour 2025. Mais cette fuite apporte surtout une information intéressante : la marque à la pomme pourrait avoir revu ses ambitions à la hausse concernant la puce de cette nouvelle Apple TV 4K.
Une puce bien plus récente que prévu pour la prochaine Apple TV 4K ?
Jusqu’ici, les rumeurs évoquaient une puce A17 Pro pour la prochaine Apple TV 4K. Ce choix aurait déjà permis de passer un cap par rapport à l’A15 Bionic du modèle actuel, tout en apportant la puissance nécessaire pour Apple Intelligence.
La référence « AppleTV18,1 » repérée par Aaron Perris laisse toutefois entrevoir une autre possibilité. Ce type de numérotation rappelle celui utilisé pour les iPhone 17, dont certains modèles disposent d’une puce A19, tandis que les versions Pro embarquent une A19 Pro.
Selon le chercheur, la prochaine Apple TV 4K pourrait donc être équipée de l’une ou l’autre. Dans les deux cas, la puce serait plus récente que l’A17 Pro initialement évoquée. Reste à savoir laquelle Apple retiendra. L’A19 Pro a cela dit un argument de poids : c’est la seule des deux à prendre en charge les fonctionnalités les plus avancées de Siri IA.
Siri IA et nouvelle Siri Remote en approche
La puissance supplémentaire attendue sur cette nouvelle Apple TV 4K ne serait pas là par hasard. Siri IA fait en effet partie des nouveautés annoncées pour le boîtier, avec des fonctionnalités plus avancées que celles proposées jusqu’ici. Le choix de la puce pourrait donc directement conditionner les capacités de l’assistant sur l’Apple TV.
Le nouveau modèle pourrait être dévoilé dès ce mercredi 9 septembre, à l’occasion de l’événement de rentrée d’Apple. La firme préparerait également une nouvelle Siri Remote pour accompagner le boîtier, comme l’avait révélé une référence repérée dans le code de macOS. Après plusieurs années sans nouvelle génération, Apple semble ainsi préparer une mise à jour qui ne se limiterait pas au simple remplacement de la puce.
Clubic vous donne évidemment rendez-vous à 19 heures pour suivre l’événement d’Apple en direct et vous faire découvrir toutes les nouveautés annoncées.