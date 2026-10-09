Le prix constitue l’une des principales explications avancées par les fournisseurs. En France, l’iPhone 18 Pro est commercialisé à partir de 1 479 €, tandis que le Pro Max démarre à 1 629 €, dans les deux cas avec 256 Go de stockage. Dans les deux cas, la facture a augmenté de 150 euros en un an. Une hausse qui intervient alors que les fabricants de smartphones doivent composer avec l’explosion du coût des puces mémoire, dans un contexte de forte demande pour les infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle.

Apple n’est d’ailleurs pas seule à subir cette pression. Selon les prévisions d’IDC rapportées dans l’enquête, les livraisons mondiales de smartphones pourraient reculer de 16,7 % en 2026, tandis que leur prix de vente moyen aurait augmenté de 27,6 % sur un an. Un contexte particulièrement délicat pour les constructeurs, contraints de répercuter une partie de leurs coûts sur les consommateurs. Même Apple, dont les modèles premium constituent une part essentielle de l’activité, ne serait donc pas totalement à l'abri.

Mais les tarifs n’expliquent peut-être pas tout. Cette année, Apple a profondément modifié son calendrier en privilégiant les modèles haut de gamme à l’automne, tandis que l'iPhone 18 standard et le nouvel iPhone Air sont attendus au printemps 2027. Cette réorganisation pourrait mécaniquement réduire les volumes commandés sur la seconde moitié de l’année, sans nécessairement annoncer un recul comparable des ventes annuelles. Elle pourrait aussi permettre à Apple de préserver ses revenus grâce à des prix plus élevés, malgré des quantités écoulées moins importantes.

Ceci posé, une dernière question : quel sera l’accueil réservé à l'iPhone Duo ? Le premier smartphone pliant d'Apple, dont la commercialisation doit débuter le 23 octobre dans 70 pays et régions, affiche un prix de départ de 2 339 euros en France. Certains fournisseurs redoutent déjà qu’il rencontre les mêmes difficultés que les modèles Pro. Après avoir longtemps réussi à faire accepter des tarifs toujours plus élevés, Apple pourrait découvrir que même les amateurs de smartphones premium ont leurs limites. Et son premier iPhone pliant s’apprête justement à les mettre à l’épreuve.