Les iPhone 18 Pro et Pro Max rencontreraient une demande moins importante que prévu, poussant Apple à réduire certaines commandes de composants. La hausse des prix pourrait commencer à peser sur les ventes des smartphones les plus haut de gamme du constructeur.
À peine trois semaines après leur commercialisation, les nouveaux iPhone d’Apple montreraient déjà quelques signes de faiblesse. Présentés le 9 septembre et disponibles depuis le 18, les iPhone 18 Pro et Pro Max arrivent dans un contexte de flambée du coût des composants, notamment des puces mémoire. Le constructeur a relevé ses tarifs dans de nombreux pays et les consommateurs ne semblent pas tous disposés à suivre. En coulisses, Apple aurait déjà commencé à ajuster ses commandes auprès de plusieurs fournisseurs.
Apple aurait réduit ses commandes d’iPhone 18 Pro de 15 à 20 %
Selon une enquête de Nikkei Asia publiée ce 9 octobre, Apple aurait demandé à certains fournisseurs de réduire la production de composants destinés aux iPhone 18 Pro et Pro Max. Plusieurs sources proches du dossier évoquent des commandes revues à la baisse depuis début septembre, avec une réduction comprise entre 15 et 20 % pour le seul mois d’octobre. Ces ajustements concerneraient les deux modèles premium, dont la demande serait inférieure aux prévisions initiales.
La situation ne toucherait toutefois pas l’ensemble de la chaîne de production de manière uniforme. Les fournisseurs disposent de délais de fabrication différents, ce qui explique que certains subissent immédiatement ces réductions tandis que d’autres pourraient être moins affectés. Impossible également de savoir si Apple procédera à de nouveaux ajustements à partir de novembre. Le constructeur n’a pas répondu aux sollicitations du quotidien économique japonais.
Un autre indicateur vient renforcer ces interrogations. Dans une note publiée cette semaine, les analystes d’UBS observent un raccourcissement des délais de livraison des iPhone 18 Pro dans plus de 30 marchés. Lorsque les stocks restent relativement stables, des délais qui diminuent peuvent traduire une demande moins soutenue. Ce constat ne suffit pas à mesurer les ventes réelles, mais il suggère que l’engouement habituel autour des nouveaux modèles pourrait être moins marqué cette année.
La hausse des prix et le nouveau calendrier d’Apple compliquent la donne
Le prix constitue l’une des principales explications avancées par les fournisseurs. En France, l’iPhone 18 Pro est commercialisé à partir de 1 479 €, tandis que le Pro Max démarre à 1 629 €, dans les deux cas avec 256 Go de stockage. Dans les deux cas, la facture a augmenté de 150 euros en un an. Une hausse qui intervient alors que les fabricants de smartphones doivent composer avec l’explosion du coût des puces mémoire, dans un contexte de forte demande pour les infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle.
Apple n’est d’ailleurs pas seule à subir cette pression. Selon les prévisions d’IDC rapportées dans l’enquête, les livraisons mondiales de smartphones pourraient reculer de 16,7 % en 2026, tandis que leur prix de vente moyen aurait augmenté de 27,6 % sur un an. Un contexte particulièrement délicat pour les constructeurs, contraints de répercuter une partie de leurs coûts sur les consommateurs. Même Apple, dont les modèles premium constituent une part essentielle de l’activité, ne serait donc pas totalement à l'abri.
Mais les tarifs n’expliquent peut-être pas tout. Cette année, Apple a profondément modifié son calendrier en privilégiant les modèles haut de gamme à l’automne, tandis que l'iPhone 18 standard et le nouvel iPhone Air sont attendus au printemps 2027. Cette réorganisation pourrait mécaniquement réduire les volumes commandés sur la seconde moitié de l’année, sans nécessairement annoncer un recul comparable des ventes annuelles. Elle pourrait aussi permettre à Apple de préserver ses revenus grâce à des prix plus élevés, malgré des quantités écoulées moins importantes.
Ceci posé, une dernière question : quel sera l’accueil réservé à l'iPhone Duo ? Le premier smartphone pliant d'Apple, dont la commercialisation doit débuter le 23 octobre dans 70 pays et régions, affiche un prix de départ de 2 339 euros en France. Certains fournisseurs redoutent déjà qu’il rencontre les mêmes difficultés que les modèles Pro. Après avoir longtemps réussi à faire accepter des tarifs toujours plus élevés, Apple pourrait découvrir que même les amateurs de smartphones premium ont leurs limites. Et son premier iPhone pliant s’apprête justement à les mettre à l’épreuve.