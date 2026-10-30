Ceux qui aiment la finesse de l'iPhone Air 2 vont apprécier cette nouvelle fuite, qu'on doit au leaker chinois connu Digital Chat Station - qui a posté les informations dans un message sur le réseau social Weibo.

On apprend ainsi que l'iPhone Air 2 aura droit à une dalle OLED de 6,55 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Information capitale, ce modèle aura lui aussi droit sous le capot à la puce A20, gravée en 2 nanomètres, et qu'embarquent les monstres iPhone 18 Pro et l'iPhone Duo.