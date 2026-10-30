On commence à en savoir plus sur le prochaine iPhone Air 2 d'Apple. Et il devrait ne pas décevoir niveau performances !
Au début de l'année prochaine, Apple continuera ses sorties de smartphones. Après les iPhone 18 Pro, puis le tout premier appareil pliable iPhone Duo, ce sont les iPhone 18, iPhone 18e et iPhone 18 Air qui vont voir le jour au printemps prochain. Et ce dernier commence petit à petit à se dévoiler, que ce soit au niveau de sa très grande finesse, ou, aujourd'hui, de ses spécificités techniques.
La même puce A20 que l'iPhone Duo au programme pour l'iPhone Air 2
Ceux qui aiment la finesse de l'iPhone Air 2 vont apprécier cette nouvelle fuite, qu'on doit au leaker chinois connu Digital Chat Station - qui a posté les informations dans un message sur le réseau social Weibo.
On apprend ainsi que l'iPhone Air 2 aura droit à une dalle OLED de 6,55 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Information capitale, ce modèle aura lui aussi droit sous le capot à la puce A20, gravée en 2 nanomètres, et qu'embarquent les monstres iPhone 18 Pro et l'iPhone Duo.
L'iPhone Air 2 aura droit à une plus grosse batterie
L'appareil photo sera lui amélioré, comme l'affirmaient les informations qui trainent depuis quelques temps sur internet. L'iPhone Air 2 aura ainsi droit à un double capteur pour son module photo arrière, avec un capteur grand angle de 48 Mpx et un ultra grand angle de 48 Mpx.
L'autonomie sera par ailleurs elle aussi revue à la hausse. Pour rappel, l'iPhone Air bénéficiait d'une batterie de 3 149 mAh. Cet iPhone Air 2 par contre lui arrivera sur le marché avec une batterie de 3 500 mAh. Enfin, toujours d'après la même source, il ne faudra pas s'attendre à une révolution dans l'allure de l'appareil, puisqu'il empruntera le design déjà connu de l'iPhone Air originel.