Bien que la différence paraisse relativement minime sur le papier, elle ferait malgré tout passer le futur modèle ultra-fin d’Apple sous la barre des 5,5 mm. Si cette information se confirme, l’iPhone Air 2 serait environ 0,4 mm plus fin que son prédécesseur, soit une réduction d’un peu plus de 7 %. Cette épaisseur de 5,2 mm présenterait aussi une particularité : elle correspondrait à celle de l’iPhone Duo une fois son écran déplié. Le prochain iPhone Air pourrait ainsi afficher la même finesse que le nouveau smartphone pliant d’Apple dans cette configuration.

Cette information reste toutefois à considérer avec de grandes pincettes. Elle provient d’une rumeur et s’ajoute à d’autres informations encore non confirmées concernant le futur smartphone. Nous avions déjà évoqué les premières rumeurs autour de l’iPhone Air 2, dont certaines lui attribuent un positionnement différent au sein de la gamme en 2027.