Apple préparerait un iPhone Air 2 encore plus fin que le modèle actuel. Une rumeur évoque une épaisseur de seulement 5,2 mm, alors même que le smartphone pourrait embarquer une batterie plus grande.
L’iPhone Air pourrait encore perdre quelques dixièmes de millimètre avec sa prochaine génération. Selon une rumeur publiée sur le blog coréen Naver par le compte « yeux1122 », l’iPhone Air 2 mesurerait environ 5,2 mm d’épaisseur, contre 5,6 mm pour le modèle actuel.
L’iPhone Air 2 pourrait descendre à 5,2 mm d’épaisseur
Bien que la différence paraisse relativement minime sur le papier, elle ferait malgré tout passer le futur modèle ultra-fin d’Apple sous la barre des 5,5 mm. Si cette information se confirme, l’iPhone Air 2 serait environ 0,4 mm plus fin que son prédécesseur, soit une réduction d’un peu plus de 7 %. Cette épaisseur de 5,2 mm présenterait aussi une particularité : elle correspondrait à celle de l’iPhone Duo une fois son écran déplié. Le prochain iPhone Air pourrait ainsi afficher la même finesse que le nouveau smartphone pliant d’Apple dans cette configuration.
Cette information reste toutefois à considérer avec de grandes pincettes. Elle provient d’une rumeur et s’ajoute à d’autres informations encore non confirmées concernant le futur smartphone. Nous avions déjà évoqué les premières rumeurs autour de l’iPhone Air 2, dont certaines lui attribuent un positionnement différent au sein de la gamme en 2027.
Une batterie plus grande malgré une finesse accrue
Le changement le plus étonnant concernerait potentiellement la batterie. Une précédente rumeur évoquait une capacité de 3 500 mAh pour l’iPhone Air 2, contre 3 149 mAh pour le modèle actuel. Cela représenterait une hausse d’environ 11 % de la capacité brute. Le futur smartphone pourrait donc être à la fois plus fin et équipé d’une batterie plus importante, si ces deux informations se vérifient. En l’état, on ignore cependant comment la marque à la pomme parviendrait à combiner ces deux caractéristiques.
L’iPhone Air 2 serait attendu au début de l’année prochaine, en même temps que l’iPhone 18e et l’iPhone 18 classique. En attendant, Apple vient tout juste de lancer ses iPhone 18 Pro et s’apprête à commercialiser dans quelques jours l’iPhone Duo.