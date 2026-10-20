Des pilleurs du 17 octobre ont cru pouvoir faire un bon bénéfice avec leurs vols de matériels électroniques. Mais les blocages de ces appareils ont déjà commencé !
Aujourd'hui, les grandes enseignes et plateformes s'organisent pour faire en sorte que les pillages consécutifs aux manifestations du 17 octobre rapportent le moins possible aux délinquants. On a ainsi Leboncoin, Vinted et eBay qui mettent en place une stratégie pour contrer ces reventes. Et du côté des géants comme Apple, on se met à bloquer en masse les appareils volés.
Des iPhone volés le week-end dernier déjà bloqués (avec un petit message menaçant au passage)
Parmi les magasins qui ont été pillés le week-end dernier, on retrouve des Apple Store, comme celui de Lille. Mais les iPhone qui ont été dérobés au passage ne feront pas la fortune des voleurs, comme vous pouvez le voir sur la petite vidéo ci-dessous.
Apple a pu en effet commencer à bloquer les iPhone dérobés, et serait même en train de géolocaliser les appareils. C'est ce qui permet à la marque américaine de pouvoir gentiment intimer l'ordre à l'individu tenant le téléphone volé de rapidement le rapporter là où il devrait être. « Cela vaut aussi pour Samsung, les Google Pixel, ou encore des appareils Xiaomi et Honor » indique une source anonyme de BFM Tech.
Apple a un système particulièrement robuste pour contrer les pillages
Cette action est possible grâce au numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) qui, associé au numéro de série du produit, est envoyé au fabricant, qui peut alors bloquer l'appareil quand il se connecte à internet. Il est par ailleurs ajouté sur une liste noire nationale et internationale, avec, derrière, une plainte qui suite. La justice peut alors exiger une géolocalisation de l'appareil.
À noter que même si le blocage empêche l'appareil de se connecter à un réseau mobile, il peut toujours passer par le Wifi… sauf chez des marques comme Apple. La firme de Cupertino a en effet développé une stratégie anti-pillage au fil des années. Les appareil mis en vitrine sont dans ce cadre dotés d'un système d'exploitation différent, rendant impossible de changer le mot de passe ou d'ajouter un compte iCloud. Une fois connectés au Wifi, il se verrouille, et devient inutilisable. Samsung dispose d'un système similaire avec sa suite Know Mobile Enrollment, capable de verrouiller à distance un modèle d'exposition. De quoi limiter les dégâts ?