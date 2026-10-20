Parmi les magasins qui ont été pillés le week-end dernier, on retrouve des Apple Store, comme celui de Lille. Mais les iPhone qui ont été dérobés au passage ne feront pas la fortune des voleurs, comme vous pouvez le voir sur la petite vidéo ci-dessous.

Apple a pu en effet commencer à bloquer les iPhone dérobés, et serait même en train de géolocaliser les appareils. C'est ce qui permet à la marque américaine de pouvoir gentiment intimer l'ordre à l'individu tenant le téléphone volé de rapidement le rapporter là où il devrait être. « Cela vaut aussi pour Samsung, les Google Pixel, ou encore des appareils Xiaomi et Honor » indique une source anonyme de BFM Tech.