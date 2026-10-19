L'affaire est remontée jusqu'au gouvernement. Lundi après-midi, Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l'IA et du Numérique, a annoncé réunir les plateformes concernées avec Serge Papin, ministre des PME et du Commerce, en présence de représentants des ministères de l'Intérieur et de la Justice. « De tels comportements ne resteront pas impunis. Nous ne laisserons pas passer », prévient-elle. Elle exige que les annonces soient retirées « sans délai », et que les plateformes collaborent « étroitement » avec l'État pour que les revendeurs soient poursuivis. En fin de journée, la ministre est allée plus loin en annonçant réunir dès mardi matin les représentants des principales plateformes de réseaux sociaux, afin de « faire le point sur la situation et définir ensemble les actions à engager ». Dans la journée, Jordan Bardella et Gabriel Attal avaient eux aussi plaidé pour une coopération accrue entre l'État et les sites de revente.