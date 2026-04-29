2026 devait être l'année de la résistance à Shein, selon les propres mots du ministre des PME et du Commerce, Serge Papin. Et cette résistance va semble-t-il passer par VigE-commerce, une cellule de surveillance des plateformes de commerce en ligne qui permettra d'améliorer la coordination des services de l'État.

« On veut renforcer les capacités de réaction et de coordination de l'État. Il y a énormément de services qui sont compétents pour contrôler ces plates-formes d'e-commerce, avec de vrais pouvoirs pour intervenir. Mais on a besoin d'avoir un chef de file » a expliqué le ministère de l'Économie.

Ce projet était en préparation depuis plusieurs semaines. Et si l'attention de l'État a d'abord été éveillée par Shein, VigE-Commerce surveillera non seulement les grandes plateformes chinoises, mais aussi américaines, utilisées par les Français.