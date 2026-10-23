Les choses bougent (un peu) sur le marché des ordinateurs portables. Pas sur le plan matériel, où la pénurie de mémoire vive et de stockage rend au contraire les constructeurs timorés, mais sur le plan logiciel.

Face à la déconfiture de Windows 11 (trop gourmand en mémoire vive, perclus de bugs, d’outils Copilot dont personne n’a jamais tellement voulu et de fonctions parasites dont Microsoft a le secret), la concurrence s’organise. Les distributions Linux ont rarement eu autant le vent en poupe, et macOS tire son épingle du jeu en animant, avec sobriété, un catalogue de Mac récemment enrichi du MacBook Neo — véritable best-seller malgré ses 8 petits gigas de RAM.

Google aussi se sent pousser des ailes, mais cette fois sur le haut de gamme. Après des années à développer tant bien que mal un environnement ChromeOS dédié essentiellement à l’entrée et au milieu de gamme — avec une forte présence dans les milieux scolaires, notamment aux États-Unis —, la firme annonçait au printemps 2026 ses Googlebook… Animés cette fois par Googlebook OS (anciennement connu sous le nom de code « Aluminium OS »).

Ce tout nouveau système d’exploitation, bien plus ambitieux que ChromeOS dans son rapport aux applications et aux smartphones Android, est présenté par le géant californien comme une extension naturelle de ces derniers.