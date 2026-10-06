« La grande majorité des applications Android fonctionnent sans problème dès leur installation sur les Googlebook équipés de processeurs Intel ou Qualcomm », explique Google dans un communiqué publié ce mardi.

« Comme de nombreuses applications Android ont été initialement conçues pour les puces ARM, une poignée d’applications ou de jeux complexes nécessitent quelques ajustements de la part des développeurs pour fonctionner de manière optimale sur les plateformes Intel » poursuit la firme, qui reste pudique.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec les développeurs d’applications, Intel et Qualcomm afin d’optimiser en permanence les performances et d’étendre la compatibilité à l’ensemble de notre gamme », lit-on plus loin.

On arguera néanmoins que trois des cinq Googlebook actuellement disponibles sont équipés de processeurs Intel sous architecture x86 et que Google aurait, de toute évidence, dû prendre le temps de procéder à ces optimisations avant leur lancement. La commercialisation, peut-être un peu précipitée, de ces Googlebook pourrait conduire à une mauvaise première impression pour de nombreux utilisateurs.

Quoi qu’il en soit, nous aurons très vite l’occasion de vous dire ce que nous pensons de cette nouvelle plateforme, Acer nous ayant fait parvenir son Googlebook 14… sous processeur Intel.