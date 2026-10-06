À peine lancés, déjà pointés du doigt. Google reconnaît au travers d’un communiqué que ses Googlebook sous processeurs x86 Intel souffrent en l’état de performances critiquables sur certaines applications Android. Des optimisations sont toutefois promises.
Les Googlebook vous font de l’œil ? Si vous voulez en profiter pleinement dès leur sortie, il semble préférable d’opter pour les modèles ARM, commercialisés pour l’instant chez HP et Dell, plutôt que d’acheter les variantes x86 vendues par Lenovo, Acer ou ASUS.
Des problèmes de jeunesse chez les Googlebook Intel
Lancés officiellement hier, les nouveaux ordinateurs portablesde Google souffrent en effet de performances décevantes sur certaines applications Android. Ces soucis ne sont heureusement pas observés sur les cinq modèles proposés au lancement. Seuls les appareils équipés de processeurs x86 semblent en effet touchés par ces ralentissements, que Google promet d’ailleurs limités à un petit nombre d’applications et jeux complexes… Sans toutefois donner le détail des applis concernées.
La firme relativise et rappelle que la grande majorité des applications Android, qui font tout le sel de son environnement Googlebook OS (qui enterrera vraisemblablement ChromeOS à l'avenir), ont à l’origine été développées pour fonctionner sur des SoC basés sur l’architecture ARM… Et non sur des processeurs x86. Les Googlebook équipés de processeurs Qualcomm Snapdragon X (ARM) ne sont donc pas concernés par ces problèmes de jeunesse. Quant aux modèles Intel (x86 cette fois) affectés, Google promet que des optimisations permettront de venir à bout des ralentissements constatés.
Google relativise et promet des optimisations
« La grande majorité des applications Android fonctionnent sans problème dès leur installation sur les Googlebook équipés de processeurs Intel ou Qualcomm », explique Google dans un communiqué publié ce mardi.
« Comme de nombreuses applications Android ont été initialement conçues pour les puces ARM, une poignée d’applications ou de jeux complexes nécessitent quelques ajustements de la part des développeurs pour fonctionner de manière optimale sur les plateformes Intel » poursuit la firme, qui reste pudique.
« Nous travaillons en étroite collaboration avec les développeurs d’applications, Intel et Qualcomm afin d’optimiser en permanence les performances et d’étendre la compatibilité à l’ensemble de notre gamme », lit-on plus loin.
On arguera néanmoins que trois des cinq Googlebook actuellement disponibles sont équipés de processeurs Intel sous architecture x86 et que Google aurait, de toute évidence, dû prendre le temps de procéder à ces optimisations avant leur lancement. La commercialisation, peut-être un peu précipitée, de ces Googlebook pourrait conduire à une mauvaise première impression pour de nombreux utilisateurs.
Quoi qu’il en soit, nous aurons très vite l’occasion de vous dire ce que nous pensons de cette nouvelle plateforme, Acer nous ayant fait parvenir son Googlebook 14… sous processeur Intel.