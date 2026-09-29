Si vous achetez un Chromebook aujourd'hui, ses mises à jour s'arrêteront en 2034, soit huit ans plus tard, alors que Google promet dix ans de support. L'information figure dans une page d'assistance publiée par Google.
Fin des mises à jour en 2034, migration vers Googlebook OS à préciser
Pour son cycle de support Google s'engage à mettre à jour ses Chromebook pendant dix ans. Un modèle acheté en 2026 devrait donc être suivi jusqu'en 2036. Or, la page de Google annonce la fin des mises à jour à 2034. Pour les appareils éligibles dont le cycle dépasse cette date, Google s'engage à accompagner le passage vers Googlebook OS, sans pour autant dire quand ni comment.
Pour mémoire, Googlebook OS est le système des nouveaux ordinateurs portables de Google. Il repose sur la pile technologique d'Android, à laquelle Google ajoute l'interface de bureau de ChromeOS. Un peu plus tôt ce mois-ci, nous rapportions que Google promettait jusqu'à 10 ans de mises à jour pour les Googlebook, tout en gardant les Chromebook au catalogue, notamment sur l'entrée et le milieu de gamme.
Reste la migration. Google affirme que de nombreux Chromebook professionnels récents pourront passer sous Googlebook OS, mais la liste des modèles concernés et la marche à suivre viendront plus tard. L'entreprise assure aussi que les Chromebook actuels restent pris en charge selon sa politique de mises à jour. Les licences ChromeOS Enterprise Upgrade et Education Upgrade, qui donnent accès aux outils de gestion du parc, gardent leurs fonctions sur ces machines. Par contre, elles ne pourront pas être transférées et pour gérer un appareil passé sous Googlebook OS, il faudra acquérir une nouvelle licence.
Bon, en pratique, ces deux années de support en moins ne sont pas comparables à des machines équipées de Windows et il est peu probable que beaucoup de Chromebook actuels soient encore en service en 2034. Pour Google, il s'agit sans doute d'une façon de décourager les écoles et les entreprises de garder ces ordinateurs. Côté calendrier, les premiers Googlebook, pensés pour le grand public, arrivent en France le 5 octobre. Reste qu'aucun des cinq constructeurs partenaires n'a conçu son premier modèle pour les écoles ni pour les organisations qui équipent de grands parcs, et les premiers outils de gestion arriveront à partir du second semestre 2027.