Bon, en pratique, ces deux années de support en moins ne sont pas comparables à des machines équipées de Windows et il est peu probable que beaucoup de Chromebook actuels soient encore en service en 2034. Pour Google, il s'agit sans doute d'une façon de décourager les écoles et les entreprises de garder ces ordinateurs. Côté calendrier, les premiers Googlebook, pensés pour le grand public, arrivent en France le 5 octobre. Reste qu'aucun des cinq constructeurs partenaires n'a conçu son premier modèle pour les écoles ni pour les organisations qui équipent de grands parcs, et les premiers outils de gestion arriveront à partir du second semestre 2027.