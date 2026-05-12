Il y a les MacBook, les PC Windows, les Chromebook. Et désormais, les Googlebook. Google annonce une nouvelle catégorie d'ordinateurs portables pensés dès le départ autour de l'intelligence artificielle, en fusionnant les forces d'Android, avec ses applications Google Play, et de Chrome OS, avec son navigateur et ses extensions. Le lancement est prévu pour l'automne, en partenariat avec HP, Dell et Lenovo. Les premiers détails sur la gamme exacte seront communiqués à l'approche du lancement, mais la direction est claire : faire du laptop le prochain terrain de jeu de Gemini Intelligence.