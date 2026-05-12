Google officialise les Googlebook, une nouvelle famille d'ordinateurs portables qui fusionne Android et Chrome OS autour de Gemini Intelligence. Un pari sur l'IA embarquée, avec HP, Dell et Lenovo comme premiers partenaires.
Il y a les MacBook, les PC Windows, les Chromebook. Et désormais, les Googlebook. Google annonce une nouvelle catégorie d'ordinateurs portables pensés dès le départ autour de l'intelligence artificielle, en fusionnant les forces d'Android, avec ses applications Google Play, et de Chrome OS, avec son navigateur et ses extensions. Le lancement est prévu pour l'automne, en partenariat avec HP, Dell et Lenovo. Les premiers détails sur la gamme exacte seront communiqués à l'approche du lancement, mais la direction est claire : faire du laptop le prochain terrain de jeu de Gemini Intelligence.
Le Magic Cursor, ou Gemini présent au bout de votre souris
La fonctionnalité la plus spectaculaire des Googlebook s'appelle Magic Cursor. Le principe : en faisant « frétiller » le curseur sur l'écran, il identifie les éléments interactifs à portée. L'utilisateur peut alors sélectionner plusieurs éléments simultanément, des images, des blocs de texte, ce qu'il veut, pour que Gemini comprenne le contexte et propose une action. L'exemple mis en avant par Google est parlant : sélectionner deux images pour que l'IA génère un poster à partir d'elles, sans manipulation manuelle, sans logiciel tiers. Pour faire court : Gemini est désormais intégré dans le curseur de la souris, accessible à n'importe quel moment.
Le Magic Cursor fonctionne en traitement local sur l'appareil pour les tâches d'analyse contextuelle, là où la rapidité et la confidentialité priment. Les requêtes plus complexes basculent vers le cloud. C'est la même logique hybride que sur les smartphones Gemini Intelligence.
L'intégration écosystémique va plus loin que le simple curseur intelligent. Les Googlebook permettent d'accéder aux applications installées sur votre téléphone Android directement depuis l'ordinateur, sans installation ni manipulation du téléphone. Une fonction baptisée Quick Access intègre nativement les fichiers du téléphone dans l'explorateur de fichiers du Googlebook. Create My Widget, déjà présent sur Android, est également porté sur Google Workspace pour générer des widgets liés à des données professionnelles : voyages, réunions, tableaux de bord métier.
Côté design enfin, les Googlebooks se distingueront par une « globe bar » distinctive et un positionnement premium revendiqué. Google promet davantage de détails sur la gamme de lancement à l'approche de l'automne.
Android, Chrome OS et Gemini : la convergence que Google attendait
Depuis des années, Google jonglait entre deux systèmes d'exploitation sans jamais vraiment trancher. Android dominait le mobile, Chrome OS tentait sa chance sur le segment éducatif et les laptops d'entrée de gamme, sans jamais convaincre au-delà. Les Googlebook actent la convergence : une plateforme unique qui hérite du catalogue applicatif d'Android et de la puissance de navigation de Chrome, unifiée sous Gemini Intelligence.
C'est un positionnement direct face à Apple, dont le rapprochement entre macOS et iOS progresse depuis des années mais reste partiel, et face à Microsoft, dont le pari Copilot+ sur Windows n'a pas encore produit l'expérience fluide promise.
La fenêtre de tir est bonne pour Google. Gemini Intelligence arrive sur Android cet été avec une longueur d'avance sur Apple Intelligence, dont le Siri refondu n'est attendu qu'avec iOS 27 en septembre. En lançant les Googlebook à l'automne, Google enchaîne directement sur cette dynamique pour imposer l'IA embarquée comme argument d'achat central sur le segment laptop. Le risque, comme toujours avec les nouvelles catégories de produits, c'est l'exécution : convaincre les constructeurs partenaires, les développeurs et les utilisateurs qu'un Googlebook n'est pas juste un Chromebook avec un nouveau nom.
Réponse dans quelques semaines, possiblement à l'occasion de la conférence Made by Google, dédiée au matériel et notamment à la présentation des nouveaux Pixel, pour en savoir plus.