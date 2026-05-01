Samsung se heurte en effet depuis des années à la relative disparité des expériences logicielles proposées par sa myriade d'appareils. La firme commercialise en effet des PC portables, des tablettes, des smartphones, des téléviseurs, des casques de réalité mixte, des montres connectées ou même des frigos dopés à l'IA… et ces différents produits comptent sur des environnements logiciels parfois très différents.

Pour unifier un peu mieux son écosystème, Samsung avait déjà abandonné il y a quelques années Tizen pour Android sur ses Galaxy Watch. Il semble que la firme chercherait désormais à amorcer un virage semblable pour ses PC portables Galaxy Book, même s'il ne serait absolument pas question d'abandonner Windows. Du moins dans l'immédiat.

L'objectif serait plutôt de proposer une alternative un peu plus glamour que les quelques Galaxy Chromebook qui hantent encore le catalogue du géant coréen. Ces derniers devraient d'ailleurs progressivement passer à Aluminium OS, la nouvelle mutation de ChromeOS basée sur Android. Mais c'est un autre sujet.