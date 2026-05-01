Selon des informations glanées par SamMobile, Samsung travaillerait au lancement de Galaxy Book troquant Windows 11 pour One UI 9 / Android 17. Ces PC portables un peu particuliers pourraient être dévoilés fin mai, lors de la prochaine conférence Google I/O. On vous explique.
Samsung voudrait-il faire d'une pierre deux coups ? On apprend cette semaine de SamMobile que la firme s'apprêterait à annoncer des Galaxy Book animés non plus par Windows 11, mais par son logiciel maison One UI 9, basé sur Android 17. L'idée ? Surfer probablement un peu sur l'exaspération d'un nombre croissant d'utilisateurs à l'égard de Windows 11, dont les lourdeurs deviennent légendaires ; mais aussi rendre son expérience logicielle plus cohérente d'un appareil Samsung Galaxy à l'autre.
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Samsung confronté à la disparité de ses appareils sur le plan logiciel
Samsung se heurte en effet depuis des années à la relative disparité des expériences logicielles proposées par sa myriade d'appareils. La firme commercialise en effet des PC portables, des tablettes, des smartphones, des téléviseurs, des casques de réalité mixte, des montres connectées ou même des frigos dopés à l'IA… et ces différents produits comptent sur des environnements logiciels parfois très différents.
Pour unifier un peu mieux son écosystème, Samsung avait déjà abandonné il y a quelques années Tizen pour Android sur ses Galaxy Watch. Il semble que la firme chercherait désormais à amorcer un virage semblable pour ses PC portables Galaxy Book, même s'il ne serait absolument pas question d'abandonner Windows. Du moins dans l'immédiat.
L'objectif serait plutôt de proposer une alternative un peu plus glamour que les quelques Galaxy Chromebook qui hantent encore le catalogue du géant coréen. Ces derniers devraient d'ailleurs progressivement passer à Aluminium OS, la nouvelle mutation de ChromeOS basée sur Android. Mais c'est un autre sujet.
Bientôt des Galaxy Book sous Android ?
Selon SamMobile, Samsung développerait donc trois Galaxy Book animés par One UI 9 / Android 17, le premier voué à l'entrée de gamme, le second consacré au milieu de gamme, tandis que le troisième servirait de flagship. On retrouverait donc la structure générale proposée avec les Galaxy Book 6 / Book 6 Pro / Book 6 Ultra, sans toutefois connaître à ce stade les spécifications de ces nouveaux modèles motorisés par l'OS mobile de Google.
Il se murmure néanmoins que le modèle premium serait doté d'un design fin et léger, que l'on imagine proche de celui du nouveau Galaxy Book 6 Edge, annoncé cette semaine. On peut par ailleurs imaginer que l'immense succès commercial du MacBook Neo poussera Samsung à positionner le plus abordable de ses Galaxy Book Android comme un compétiteur au petit ordinateur coloré d'Apple.
SamMobile explique par ailleurs que ces nouveaux Galaxy Book One UI pourraient compter sur les fonctionnalités Galaxy AI que l'on connaît bien sur les smartphones et tablettes Galaxy. Des liens avec l'environnement Galaxy DeX proposés sur les appareils mobiles de Samsung devraient aussi être d'actualité.
Reste à savoir quand Samsung pourrait présenter ces nouveaux produits. La piste d'une annonce durant -- ou en marge de -- la conférence Google I/O (fin mai) n'est pas à exclure. Cela permettrait d'ailleurs à ces Galaxy Book One UI d'être commercialisés avant la fin d'année 2026. Affaire à suivre.