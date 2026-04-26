La firme de Redmond revoit en profondeur la gestion du son dans Windows 11, avec des réglages désormais regroupés directement dans les paramètres du système. L’interface du contrôle de volume évolue ainsi pour afficher l’activité audio en temps réel, améliorant la lisibilité lors de la lecture de contenus.

Par ailleurs, plusieurs options auparavant dispersées sont dorénavant accessibles sans passer par le Panneau de configuration. L’activation de l’accélération matérielle, la configuration du mode exclusif ou encore l’ajustement automatique du volume lors des communications peuvent être modifiés depuis un seul et même espace. Le système permet aussi de définir plus clairement le périphérique audio dédié aux communications, même lorsque celui-ci est déjà sélectionné par défaut.