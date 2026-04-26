Microsoft déploie deux nouvelles versions de test pour la dernière mouture de son système d’exploitation. Les builds Canary de Windows 11 apportent une refonte du Gestionnaire de tâches, des réglages audio enrichis et un système de restauration temporelle inédit.
Les participants au programme Windows Insider ont reçu cette semaine deux builds distinctes dans le canal Canary. La première, numérotée 28200.1873, s’adresse aux utilisateurs du canal Experimental classique et introduit notamment un mode Xbox retravaillé, des optimisations de stockage et des corrections réseau. La seconde, portant le numéro 29576.1000, cible le canal Experimental (Future Platforms) et concentre ses efforts sur trois axes : des paramètres sonores repensés, un Gestionnaire de tâches capable de surveiller les NPU et un mécanisme de restauration permettant de ramener le système à un état antérieur.
Windows 11 simplifie l’accès aux paramètres audio
La firme de Redmond revoit en profondeur la gestion du son dans Windows 11, avec des réglages désormais regroupés directement dans les paramètres du système. L’interface du contrôle de volume évolue ainsi pour afficher l’activité audio en temps réel, améliorant la lisibilité lors de la lecture de contenus.
Par ailleurs, plusieurs options auparavant dispersées sont dorénavant accessibles sans passer par le Panneau de configuration. L’activation de l’accélération matérielle, la configuration du mode exclusif ou encore l’ajustement automatique du volume lors des communications peuvent être modifiés depuis un seul et même espace. Le système permet aussi de définir plus clairement le périphérique audio dédié aux communications, même lorsque celui-ci est déjà sélectionné par défaut.
De nouveaux indicateurs pour mieux comprendre l’activité de votre PC
Le Gestionnaire des tâches bénéficie lui aussi d’une importante mise à jour. L’outil intègre désormais de nouvelles colonnes dédiées aux unités de traitement neuronal (NPU), présentes sur certains PC récents. Ces ajouts permettent d’observer plus finement l’utilisation des ressources liées aux traitements d’intelligence artificielle. Les onglets Processus, Utilisateurs et Détails peuvent ainsi afficher des informations supplémentaires, comme la mémoire dédiée ou partagée utilisée par ces composants. De leur côté, les performances des moteurs neuronaux intégrés aux GPU apparaissent également dans l’interface, offrant une vision plus complète de l’activité du système.
Afin de faciliter la compréhension du comportement de certains logiciels, une colonne optionnelle permet qui plus est d’identifier les applications exécutées dans un environnement isolé. Enfin, Microsoft ajoute une fonctionnalité de restauration permettant de ramener rapidement le système à un état antérieur. Elle inclut les applications, les paramètres et les fichiers, avec l’objectif de réduire les interruptions en cas de dysfonctionnement.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces